Протести на удаленке: росіяни по всій країні вимагають на віртуальних мітингах компенсаци

Протести перейшли на удаленку: росіяни по всій країні вимагають на віртуальних мітингах компенсацій за втрату роботи і прямої допомоги від держави

Протестна активність в містах Росії перейшла на новий рівень: напередодні по країні пройшла хвиля “цифрових протестів”, в ході яких жителі почали використовувати онлайн-майданчики типу “Яндекс.Навігатор”. Вони зажадали введення режиму НС, який дозволив би вимагати відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою робочих місць, і прямої допомоги від держави. Про це “Нова газета”.

Перші протестні повідомлення почали з’являтися близько двох годин дня в Ростові-на-Дону. До цього мерія Ростова посилила правила на в’їзд і пересування по місту: якщо раніше оформити пропуск міг роботодавець, з понеділка городян зобов’язали отримувати їх в одному з дев’яти пунктів видачі, що призвело до появи живих черг, а також до заторів на в’їзді в місто. За даними “Яндекса”, рівень самоізоляції в Ростові-на-Дону 20 квітня склав 2,6 балів – на вулицях знаходилося приблизно в два рази менше людей, ніж зазвичай.

Не маючи можливості виходити з дому, жителі почали протестувати в додатку “Яндекс.Навігатор” і “Яндекс.Карти”, залишаючи коментарі на карті поряд з урядом області, а також на площі навпроти мерії. Учасники акції виступили з критикою місцевого і федерального урядів, а також зажадали ввести надзвичайний стан. В коментарях мітингувальники скаржилися, що виявилися позбавлені заробітку, але від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх не звільнили.

На карті “Яндекса” швидко з’явилися коментарі: “Виплатіть допомоги людям!”, “Погодуйте моїх дітей”, “Хочемо їсти! Роботи немає!”, “Чи НС, або платіть кредити і комуналку самі!” Користувачі залишали їх за допомогою функції “Балачки” всередині програми – зазвичай з її допомогою учасники руху повідомляють про ДТП або залишають коментар про об’єкт на карті. Сьогодні через неї жителі намагалися скасувати пропускний режим.

Влада регіону відреагували на онлайн-мітинг до вечора. Після акції прес-секретар глави області Ірина Четвертакова повідомила Telegram-каналу “Підйом”, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв розпорядився змінити порядок видачі перепусток, збільшити кількість пунктів видачі, а також скорегувати порядок видачі перепусток таким чином, щоб документ можна було отримати по електронній пошті.

Трохи пізніше аналогічні акції почали проходити в Москві, Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Саратові, Красноярську. Вимоги скрізь висувалися однакові, але з карантинної специфіки регіонів. Наприклад, в Єкатеринбурзі городяни скаржилися на обмеження щодо продажу алкоголю до 19:00. У Новосибірську користувачі протестували в додатку 2ГІС.

У випадку більшості акцій коментарі залишалися доступні користувачам довгий час, при цьому в Петербурзі і Москві їх видаляли досить оперативно, а в Єкатеринбурзі акцію “розігнали”. Пізніше журналіст “Ехо Москви”. Олександр Плющев писав, що в уральської столиці цифровий мітинг переріс у цифровий бунт: після того, як працівники “Яндекса” почали стирати повідомлення, їх стали писати з подвоєною силою.

Увечері в “Яндекс.Навігаторі” визнали видалення коментарів учасників онлайн-протесту. Представник “Яндекса” розповів “Відомостям”, що повідомлення, які не належать до ситуації на дорозі або містять мат, завжди модеруються та видаляються.

У лютому видання “Проект” повідомляло, що функцію “Балачки” використовували для вираження протесту ще в 2011-2013 роках: тоді з допомогою сервісу користувачі закликали виходити на мітинги або критикували Володимира Путіна. А в 2010 році після зіткнень між кавказцями і людьми слов’янської зовнішності в сервісі з’явилися коментарі з радикальними закликами. Після звернення влади “Яндекс” почав модерувати “Балачки”, однак, як пояснив керівник міжнародної правозахисної групи “Агора” Павло Чиков, цифровий протест може бути підтвердженням, що “Балачки” модеруються автоматично не скрізь.

Наступне кібер-збори призначено на 28 квітня. В шість годин вечора по Москві організатори кампанії “НІ!”, виступаючі проти поправок до Конституції, проведуть онлайн-мітинг “За життя” на своєму YouTube-каналі. Свою участь у ньому вже підтвердили колишній голова “Партії змін” Дмитро Гудков, економіст Сергій Гурієв, спецкор “Нової газети” Ілля Азар, московські муніципальні депутати Юлія Галямина і Костянтин Янкаускас, депутат псковського парламенту Лев Шлосберг та інші.

У понеділок біля площі Свободи у Владикавказі пройшла акція протесту “в реальному часі”: близько п’ятисот чоловік вийшли на народний сход проти режиму самоізоляції та інших обмежувальних заходів через коронавіруса. Учасники мітингу закликали влади “роз’яснити ситуацію і підтримати людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами із-за пандемії.

Незабаром до городян вийшов глава республіки В’ячеслав Битаров і члени уряду, але діалогу між ними не вийшло. За підсумками сходу вирішили, що з Битаровым зустрінеться ініціативна група жителів. Після того, як Битаров залишив місце народного сходу, глава МВС вимагав “прибрати людей з площі. Мітинг розігнали бійці ОМОН. Повідомлялося про затримання понад сорок осіб, постраждали один з бійців ОМОН і поліцейський.