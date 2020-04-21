7 продуктів, які збільшать кількість тромбоцитів в крові

Функція тромбоцитів – невеликих клітин, що циркулюють в кровотоці – полягає в тому, щоб створювати тромби (згустки) для загоєння ран і запобігання рясних кровотеч.

Тромбоцити виробляються в кістковому мозку людини і використовуються для відновлення пошкоджених кровоносних судин. Це допомагає уникнути сильної крововтрати при отриманні травм і поранень.

Що стосується самих тромбоцитів, ці клітини містять гранули, здатні виділяти хімічні субстанції, які «притягують» до місця травми інші тромбоцити. Завдяки цьому і формується спеціальна пробка, що перешкоджає кровотечі.

Коли виникають порушення?

Тромбоцити мають принципове значення в зупинці і запобіганні кровотеч. Тому можна сміливо стверджувати, що їх присутність в крові людини має життєво важливе значення для організму.

Проблеми виникають тоді, коли вироблення тромбоцитів порушується (наш організм починає виробляти меншу або більшу кількість цих клітин). Буває, що порушення стосуються функцій самих тромбоцитів, в результаті чого вони перестають діяти належним чином.

Це призводить до появи ряду хронічних захворювань крові, які помітно підвищують ризик крововтрати.

Щоб уникнути серйозних ускладнень і ризику для життя такі захворювання потребують професійного медичного аналізу та лікування.

Крім цього, таким пацієнтам не буде зайвим прищепити собі здорові звички харчування і включити в свій раціон продукти, здатні регулювати рівень тромбоцитів в крові.

У нашій сьогоднішній статті ми розповімо вам, на які саме продукти варто звернути увагу в цьому випадку.

Продукти, що збільшують кількість тромбоцитів в крові

1. Гарбуз

Як самий гарбуз, так і гарбузове насіння містять необхідні для формування тромбоцитів амінокислоти і вітаміни.

А тому регулярне вживання гарбуза покращує засвоєння протеїнів і вітаміну А — поживних речовин, що беруть участь у формуванні цих клітин крові.

2. Цитрусові

У помірних кількостях цитрусові фрукти також здатні приносити користь нашій крові.

Справа в тому, що ці фрукти містять велику кількість вітаміну С, який стимулює вироблення тромбоцитів.

Також вважається, що вітамін С зміцнює нашу імунну систему і збільшує вироблення антитіл.

3. Аґрус

Що стосується агрусу, то ці ягоди також можна сміливо віднести до продуктів, корисним для нашої крові і імунітету.

У агрусі містяться вітаміни С і А, які беруть участь у формуванні тромбоцитів і захищають наш організм.

4. Сік алое вера

Сік (або гель) алое вера містить: кальцій, магній, фосфор, калій, цинк, натрій, мідь, вітаміни С і Е, вітаміни групи В та інші речовини.

Вважається, що сік алое вера може стати непоганим союзником в боротьбі за здоров’я серцево-судинної системи, так як він сприяє виробленню тромбоцитів.

5. Шпинат

Шпинат теж володіє великою кількістю переваг для нашого здоров’я.

Перш за все, він відрізняється високим вмістом вітаміну К і протеїнів. Ці речовини відіграють важливу роль при формуванні тромбоцитів. Вони беруть участь у метаболізмі факторів згортання крові; що може бути корисно для зниження ризику великої втрати крові.

6. Папая

М’якоть і листя папаї також можуть стати прекрасним доповненням лікування розладів, що стосуються функцій тромбоцитів.

7. Буряк

Цей коренеплід містить багато різних антиоксидантів. Вони здатні запобігати зниженню вироблення тромбоцитів. Буряк містить вітаміни А, С і К, А також мінерали, які запобігають погіршенню стану кровоносних судин і проблеми з кровообігом.

Вважається, що буряковий сік зміцнює захисні сили нашого організму.

Пам’ятайте

Саме по собі споживання тих чи інших продуктів харчування, напоїв або натуральних засобів не допомагає вилікувати захворювання. Проте, їх помірне споживання в рамках здорового способу життя і збалансованого харчування, а також на додаток до дотримання інструкцій лікаря, може бути корисним для здоров’я.

У разі сумнівів найкраще проконсультуватися з лікарем щодо кількості і найкращих способів вживання такої їжі. Адже необхідно брати до уваги інші життєві звички, ліки і додаткові методи лікування.