У Миколаєві вночі зловили п’яного таксиста, який намагався дати хабар поліції

В ніч з понеділка на вівторок, 21 квітня, в мікрорайоні Варварівка в Миколаєві поліцейські зупинили водія таксі у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N з посиланням на Вайбер-спільнота «ДТП і дороги Миколаєва та області».

Вказується, що у водія автомобіля Daewoo Sens з шашкою таксі були виразні ознаки алкогольного сп’яніння, тому йому було запропоновано пройти огляд на місці. Драгер показав 2,28 проміле алкоголю.

«Після зупинки пропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 200$ ,за не притягнення до адмінвідповідальності за ст 130 КУПАП. На місце викликали СОГ для притягнення водія до Кримінальної Відповідальності за ч. 1ст 369УК», – йдеться в повідомленні.