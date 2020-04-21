Карантин в Україні продовжать до 12 травня

Уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак його пом’якшити умови і дозволити громадянам відвідувати деякі об’єкти.

Про це в ході брифінгу 21 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зазначивши, що, незважаючи на послаблення, все буде суворо контролюватися для недопущення порушень обмежувальних заходів

«На найближче засідання уряду Моз буде виносити постанову про продовження дії карантину. Ми збираємося продовжувати до 12 травня. Це продовження викликане нашим рівнем захворюваності, який є, і тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. У той же час Моз буде пропонувати відповідні пом’якшення карантинних заходів», – сказав міністр.

«Що це саме буде? Наприклад, прогулянки парками, але вони будуть дуже чітко обмежені за кількістю осіб, в плані засобів індивідуального захисту. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. Також ми будемо пропонувати відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але також з чіткими обмеженнями по дистанції, засобів індивідуального захисту, за термоскринингу на вході в певний заклад», – додав Степанов.

Підсумовуючи він запевнив, що Моз планує ще ряд пом’якшених заходів щодо карантину, але всі вони будуть чітко регламентовані.