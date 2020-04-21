У Мадриді закривають ще один тимчасовий морг

Влада Мадрида закриває другий з трьох тимчасових моргів, відкритих у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Європейська правда.

Тимчасовий морг у Крижаному палаці Мадрида планують закрити у середу.

Місцева влада пояснює, що потреба у додаткових моргах відпадає через зменшення смертності у зв’язку з коронавірусом.

Через епідемію коронавірусу регіональна влада була змушена організувати три тимчасові морги – на ковзанці в Крижаному палаці в Мадриді, на критій ковзанці у місті Махадаонда (передмістя Мадрида) і в будівлі, що призначалася для Інституту судово-медичної експертизи в палаці юстиції.