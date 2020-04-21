Шахтарі в «ДНР» не можуть вибити зарплату…за 2014 рік

За даними Telegram-каналу «Донбаський кейс», вугільна промисловість на території окупованих районів Донецької обл. продовжує занурення в глибоку кризу.

Процес цей розпочався не сьогодні і не вчора – ще в 2014 році. З того часу гірники не можуть вибити з окупаційної влади борги по зарплаті.

Із-за заборгованості істотно загострюється соціальна ситуація. Справа дійшла до того, що шахтарі потягнулися в так звані суди «ДНР», а також органи незаконної «прокуратури». Вони подають колективні та індивідуальні позови проти підприємств, які позбавили їх засобів до існування.

Проблема тягнеться роками, незважаючи на багаторазові звернення підприємств до адміністрації республіки, положення продовжує посилюватися. За даними «Донбаського кейса», який публікує відповідні документи, на «республіканському» підприємстві «Донбассуглереструктуризация» на 20 березня 2020 р. ситуація наблизилася до катастрофічної.

З листопада 2014 р. по липень 2015 р. підприємство не отримувало фінансування в достатньому обсязі. Це спричинило величезну заборгованість по зарплаті. На 20 березня 2020 р. борг становив 110 478 тисяч рублів РФ – понад 110 мільйонів (майже 40,5 млн гривень). У тому числі ЕВ – 18 597 тис. російських рублів.

Проблема боргів по зарплаті провокує конфлікти на підприємствах вугільної галузі. Наприклад, на «СП ВОК ЛШ №17 17-БІС» та ВП «ВОК ЛШ їм. Максима Горького», колективу якого заборгували виплати за вересень 2018 року. Ще з липня «Донбассуглереструктуризация» припинило бюджетне асигнування цих підприємств. У липні 2018 вони повинні були бути передані на баланс шахти ім. А. А. Скочинського. Але по факту це сталося в листопаді 2018. З-за цього зарплати за кілька місяців «підвисли», так як зазначені підприємства могли оперувати тільки власними скромними засобами. Гроші на зарплати вдалося знайти тільки за липень і серпень 2018 р. Борг за вересень 2018 року становить 2973 тис. російських рублів.

Не в кращому становищі і колективи вугільних складів у так званій «ДНР». У них – більш «свіжі» борги по заробітній платі, повідомляє «Донбаський кейс». У березні 2020 р. утворилася заборгованість за листопад, грудень 2019, січень-лютий 2020. Дивно, але фінансування вугільних складів не передбачено бюджетом підконтрольної Кремлю псевдореспублики. Зарплати виплачуються з власних коштів підприємств по мірі їх надходження. Результат – заборгованість наближається до мільйона — 807,0 тис. російських рублів.

З-за боргів працівники вугільної галузі масово звертаються в «суди», «прокуратуру», в «адміністрацію» так званого голови «ДНР». Звернення оформляються як у приватному, так і колективному порядку.

Кількість звернень і скарг вражає: на 20 березня 2020 р. незаконною «держвиконавчої служби» в ОРДО відкрито 480 проваджень про примусове стягнення боргу на суму 14 295, 9 тис. рублів.

РП «Донбассуглереструктуризация» змушене шукати кошти на виплати боргів, так як «суд» виносить рішення про термінове погашення протягом місяця. Якщо підприємство буде ігнорувати рішення «суду», його рахунку можуть заарештувати і все закінчиться більш ніж плачевно.