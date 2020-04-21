«Нова газета»: у Чечні з’явилися федеральні війська

«Нова газета» повідомляє про те, що в Надтеречном районі Чечні присутні федеральні війська. На сайті видання опубліковано відео, яке місцеві жителі зняли на відеореєстратори. На відео помітно, що уздовж траси — велике скупчення «Уралов», а також видно наметові містечка, які військові розбили в околицях сіл Братське, Беное-Юрт, Знам’янське.

Джерела «Нової» в силових структурах Надтеречного району не знали про появу військових і невпевнено припустили, що це навчання. Проте все вчення (наприклад, навчання військ радіаційного та біологічного захисту, який 5 квітня проходило по всьому ПКФО) оформляються міжвідомчим наказом, тобто місцеві підрозділи МВС, ФСБ і СК принаймні знають про дати, дислокації та завдання армійських навчань. По-друге, зазвичай навчання проводяться на полігонах Надтеречного району, далеко від населених пунктів, ближче до лісового масиву«, — сказано в публікації.

Зараз в Чечні у зв’язку з епідемією коронавіруса введений жорсткий режим самоізоляції. Республіка з 5 квітня закрила свої кордони для всіх, крім постачальників продовольства, ліків та медобладнання, а також транзитного транспорту. У минулі вихідні жителям Чечні було заборонено виходити з дому.

За даними на 20 квітня, в Чечні зареєстровано 264 випадки зараження коронавірусом, п’ять осіб померли, 19 — одужали.

Зазначимо, що нещодавні публікації „Нової газети“ про стан справ у республіці викликали жорстку реакцію у глави Чечні Рамзана Кадирова.

Приводом для різких висловлювань Кадирова адресу „Нової газети“ став текст редактора відділу спецпроектів Олени Мілашиної „Коли в Чечні заражених прирівняли до терористів, жителі республіки почали приховувати свою хворобу і помирати вдома“, опублікований на сайті видання 12 квітня. У відповідь на це Рамзан Кадиров написав пост, в якому звинуватив „Газпром“ у фінансуванні „інформаційно-диверсійної антиросійської газети“. У своєму Instagram Кадиров також опублікував відео, в якому говорить наступне: “Стільки дурниць пише одна ця ‘Нова газета’. Гей! Я звертаюся до керівництва держави. <…> До адміністрації президента звертаюся, зверніть на це увагу! Якщо ви хочете, щоб ми вчинили злочин і стали злочинцями, то так і скажіть! Один візьме на себе цей тягар відповідальності і понесе за законом покарання. Посидить у тюрмі і вийде!“

Згодом Кадиров був змушений вибачитися за те, що “в ‘гарячці’ переплутав ‘Ехо Москви’ і ‘Нову газету”. “„Газпром“ до „Нової“ не має відношення. Сподіваюся, зрозумієте мене, адже різниці між цими двома редакціями практично не бачу — несуть одну нісенітниця проти мого народу і моєї республіки!» — написав Кадиров.