Ціна на нафту WTI розгорнулася на 180 градусів: скільки коштує барель

Ціни на нафту WTI з найближчої постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння напередодні.

Травневі ф’ючерси на WTI торгується у вівторок останній день, передає «Інтерфакс». У той же час ціна на Brent опустилася нижче $25 за барель.

Травневий контракт на WTI торгується на рівні $1,39 за барель, подорожчавши на $39. У той же час Brent торгується більше $25 за барель.

Червневий ф’ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures впав до $22,97 за барель.

Між тим, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються вище $22, подорожчавши більш ніж на 8%.

Ціни на нафту

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Обвал цін у негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних місткостей для зберігання в США при цьому і далі буде надавати негативний вплив на ціни.

За даними агентства Bloomberg, резервуари в Кушинга будуть повністю заповнені на першому тижні травня.

Аналітики Citi попереджають, що, якщо ситуація із зберіганням нафти буде погіршуватися в світі більш стрімко, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

До речі, Україна може скористатися падінням світових цін на нафту і почати заробляти на зберіганні і переробки чужої сировини. Про це заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

А ось переповнення нафтосховищ, з-за якого обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може відбутися вже в травні. Про це заявив віце-президент російської нафтової компанії «Лукойл» Леонід Федун.