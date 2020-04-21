На Буковині зафіксували майже тисячу випадків коронавіруса

У Чернівецькій області станом на вечір понеділка, 20 квітня, виявили ще 82 нових випадки коронавіруса. Таким чином загальна кількість заражених в регіоні досягло 988 осіб.

Свіжу статистику озвучив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Він зазначив, що 20 квітня фахівці обласного лабораторного центру досліджували 144 зразків тестів на коронавірус, серед яких у 82 випадках вони продемонстрували позитивний результат.

За добу померли чотири людини з підозрами на COVID-19.

«На превеликий жаль, вмирають і молоді люди. Так само і юнак 2000 року народження, який надто пізно звернувся до лікарів, його вже не змогли врятувати«, – додав Осачук.

Він уточнив, що на Буковині як госпітальні бази для інфікованих новим коронавіруса визначено 10 медустанов, в яких залишилося всього 109 вільних ліжок.

Голова Чернівецької ОДА також додав, що в розрахунку на мільйон жителів у Чернівецькій області припадає 5422 тестувань, і це найвищий показник в Україні.