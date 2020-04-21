ЗМІ повідомляють про смерть Кім Чен Ина

У мережі обговорюють інформацію про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин, який, за даними американських ЗМІ, останнім часом перебував у важкому стані, помер.

Зокрема, як повідомляє Telegram-канал Китайська загроза, нібито ходять чутки, що Кім Чен Ин помер вранці 21 квітня після невдалої операції.

“Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом в північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції із-за відмови декількох органів”, – йдеться в повідомленні.

Користувачі Twitter активно коментують можливу смерть лідера Північної Кореї.

Кім Чен Ин походу помер.

Чудовий рік.

— Кирило Нестерман 🇷🇺 (@esoterikwaa) April 21, 2020

«Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом в північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції із-за відмови декількох органів.»

Онук чучхи сказав «Ачхи!»

— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) April 21, 2020

А якщо Кім Чен Ин помер, то це означає, що зараз буде бійка за Північну Корею?

— Інсуліновий Перегар (@MisterPeregar) April 21, 2020

⚡ повідомляють, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин помер 21 квітня о 7:14 ранку за місцевим часом в північнокорейському військовому госпіталі після невдалої операції із-за відмови декількох органів. pic.twitter.com/jGncapSvAn

— MaDel’ (@Mark__Del) April 21, 2020

За чутками Кім Чен Ин — все …Головному контролеру ситуації приготуватися

— Seal (@Timofey74589217) April 21, 2020