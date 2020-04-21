Волонтер повідомила про коронавирусной катастрофи в місті під Одесою

У місті Подольськ Одеської області, де стався спалах коронавіруса COVID-19, не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків.

Про це на сторінці в Facebook повідомила волонтер Катерина Ножевникова, керівник волонтерської групи «Корпорація монстрів». Вона нагадала, що у місті планують посилити карантин, а на КПП і в міській лікарні буде працювати Нацгвардія.

Крім того, за словами жінки, лікарів старше 60 відправляють на 14 денний карантин, оскільки серед медиків виявили нові випадки захворювання.

«Родичі пацієнтів, які перебувають у лікарні, пишуть, що купують медикаменти самі, тому що немає багато чого з самого елементарного – реформа в дії. Аналізи не взяли, тому що «свята», – написала Ножевникова.

За її словами, засоби захисту від держави в місті ще нібито не видавали. «Люди в церкві не пішли у великій кількості, зате пішли один до одного додому. Через тиждень свят, я думаю, ми тут всі вздрогнем», – вважає волонтер.

Станом на полудень 20 квітня в Одеській області було лабораторно підтверджено 144 випадки зараження коронавирусной інфекцією.

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