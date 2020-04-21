Віталій Портников: Ліси підпалюють люди – хто по дурості, хто за традицією, а хто заради забави

Повірити в це було важко, але сумнівів не залишалося: 16 квітня Київ, Житомир і деякі інші населені пункти виявилися в центрі самої цієї піщаної бурі. До вечора до піску додався добре помітний запах гару, а в рейтингу забруднених міст світу Київ впевнено зайняв перше місце, випередивши самі загазовані мегаполіси Азії.

Можливо, ця новина не викликала б панічних настроїв, якби пилова буря не прийшла в українську столицю після новин про займання в районі Чорнобильської зони відчуження. Через 34 роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася у квітні 1986 року, Україна і Чорнобиль знову потрапили в заголовки світових новин. На цей раз – вже не з-за популярного американського телесеріалу, а з-за пожежі, який міг призвести до значного підвищення радіоактивного фону в довколишніх містах.

На щастя, цього поки що не сталося – принаймні, за твердженням влади, чорнобильський пожежу локалізовано. Але екологи кажуть, що все не так просто: пожежі могли порушити ґрунтовий покрив в лісах, що ростуть неподалік від атомної станції, підняти у повітря заражену землю. Отже, реальні наслідки цих пожеж можна буде оцінити тільки в майбутньому.

Але горять не тільки ліси навколо Чорнобиля – хоча загоряння в зоні відчуження і представляє особливу небезпеку (там вогонь спалахнув 2 квітня). Значне погіршення екологічної ситуації в Києві стало результатом лісових пожеж в Житомирській та Київській областях. Саме з ними зараз борються рятувальники.

А пилова буря – результат бездумної політики останніх десятиліть, на тлі мінливого клімату. Протягом багатьох років вирубували ліси – звільнялися місця для забудови, для прокладки доріг та інших урбаністичних і господарських потреб. Вирубували часто безконтрольно, без всякої реальної екологічної експертизи. І в цей же час змінювався клімат.

Нинішня зима в Україні більше була схожа на ізраїльську, ніж на українську. Температура практично всі зимові місяці була плюсовою, ні снігу, ні дощів – так і зараз без опадів. В результаті перший же сильний вітер просто підняв сухий грунт і поніс її на залишився без захисних бар’єрів Київ – от вам і «хамсин», тільки практично рукотворний, адже якщо в Ізраїлі лісу висаджували, то під Києвом їх знищували!

Ну і люди, звичайно. Ліси по всій Україні спалахують не самі собою (до речі, тьма єгипетська накрила в ці дні не тільки Київ, але і Запоріжжя, і багато українського міста півночі). Їх підпалюють люди – хто по дурості, хто за традицією, а хто і навмисне – подивитися, як будуть метушитися пожежники і рятувальники. До останнього часу штраф за підпал трави був мінімальним, і тільки коли ліси в Чорнобильській зоні вже горіли, парламент посилив покарання. Однак повинно пройти хоч якийсь час, щоб палії зрозуміли, що це всерйоз і що розплачуватися за підпал доведеться значно більшою сумою, ніж за вихід без маски в громадське місце (до змін все було рівно навпаки: за маску – 17 000 гривень, за підпал – 1700).

Так колишній зовсім недавно одним з найзеленіших міст сходу Європи став одним з найбільш забруднених міст світу. І причому, як ніби навмисне, під час карантину, коли людям, яким рекомендують самоізолюватися, не виходити зі своїх квартир і частіше їх провітрювати одночасно радять наглухо закрити в цих квартирах вікна через задимлення. Спробуйте виконати всі ці рекомендації одночасно!

Зате тепер з’явився практичний сенс носіння на вулиці респіратора: якщо він не вбереже від коронавіруса, то хоча б допоможе при смогу і «хамсине»… Хамсине, який, як у старій приказці, сам приходить до тебе, якщо ти не можеш дістатися до своєї Землі Обітованої.

Віталій ПОРТНИКОВ