American Thinker: навіщо Україні уряд

«Президенту Володимиру Зеленському дісталася у спадок найбідніша країна Європи, яку до того ж роздирає етнічний конфлікт із-за безлічі несумісність. Війна повністю зруйнувала економічну базу країни на сході. Типовими рисами часу стали хаос, невизначеність, нестабільність, казнокрадство і розкрадання природних ресурсів. Вся країна прогнила наскрізь від некомпетентності і повсюдної корупції», – описує українську реальність американське консервативне інтернет-видання American Thinker.

Під час останніх президентських виборів українці були впевнені, що зможуть переступити через своє минуле. Вони повірили, що новий президент Володимир Зеленський зможе перетворити Україну в благополучну країну на заздрість всій Європі. Була велика надія, і навіть упевненість, на підтримку з боку Вашингтона.

«Однак через вісім місяців після інавгурації бурхливий оптимізм згас, а захоплення змінився паралічем. Американська економічна допомога не прийшла, а оптимізм з приводу іноземних інвестицій так і не втілився в життя. Що ж пішло не так?» – спробував з’ясувати автор статті Олександр Марковський (Alexander G. Markovsky), старший науковий співробітник Лондонського центру політичних досліджень.

На його думку, головною перешкодою для іноземних інвестицій стала повальна корупція. Починаючи з 2014 року, Київ отримав від Євросоюзу в цілому 22,4 мільярда доларів, а від США – ще приблизно 4,5 мільярда доларів. Все це можна порівняти з тією допомогою, яку сша надають Ізраїлю. Однак різниця в результатах очевидна.

American Thinker відзначає заслугу Зеленського «антикорупційного законодавства, у виробленні політичного антикорупційного консенсусу і в зміні злодійкуватою бюрократії». Проте президент не зміг навіть оцінити масштаб поставлених перед ним проблем, тому що корупція – це не люди, це система, причому державна система, підкреслює видання.

Марковський впевнений, що уряди різних країн по самій своїй природі служать інститутами корупції, але на Україні це виявляється особливо яскраво. Попередня адміністрація звела хабарництво і особисте збагачення в самоціль, тому одними кадровими перестановками з корупцією не впоратися, вважає автор.

На його думку, для викорінення корупції потрібно зробити дуже багато: «перебудувати існуючу систему державного управління економікою, послабити вплив бюрократії, зруйнувати кланові олігархічні структури, утвердити верховенство закону і зміцнити моральні засади суспільства». Таке завдання не виконати швидко, для цього потрібно не тільки час, але і гроші, яких немає.

Але старший науковий співробітник Марковський знайшов вихід для України – все просто, потрібно тільки обмежити участь уряду у виборі стратегічних проектів і усунути державні установи від видачі підрядів і управління грошовими потоками». І через якийсь час у корупції не залишиться кормової бази.

По Марківському, розподіляти іноземну допомогу на Україні повинна «авторитетна американська керуюча компанія з досвідом роботи в регіоні і історією боротьби з корупцією». Ну а оскільки перевіряти цю компанію будуть американські податкові та правоохоронні органи, то чесність у її роботі забезпечена, чого не скажеш про українських чиновників. Більше не буде ніяких зловживань і корупції, а американська компанія явно буде працювати ефективніше, ніж місцева українська.

«Перед обличчям прямої загрози з боку Росії економічна допомога має запитуватися не для того, щоб запобігти фінансовий крах, як зараз, а щоб здоровим способом «зафіксувати» демократичні завоювання. Ставки високі: на кону майбутнє України як унітарної держави», – змішав до купи American Thinker і демократію, і унітарність, і «загрозу з боку Росії». Ймовірно для того, щоб в Києві швидше погодилися на такий воістину геніальний план, який можна застосувати не тільки на Україні, а в будь-якій країні світу. В кожній країні можна посадити за однієї американської компанії, яка і буде розпоряджатися всіма інвестиціями.

А згодом – і не лише інвестиціями, потім і всі державні справи можна доручити більш розумним «західним партнерам». Навіщо взагалі тубільцям уряд?