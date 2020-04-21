«Самоізолюватися і оберігатися від держави»: що думають пенсіонери про заборону виходити з дому

Заборона виходити на вулицю росіяни старше 65 років називають геноцидом проти літніх.

У російських регіонах ввели режим ізоляції для людей старше 65 років. Заборона дотримуються далеко не всі. Тим часом літніх петербуржців за порушення можуть оштрафувати на суму від 15 до 40 тисяч рублів. Надихаючи на посидючість, Смольний пропонує літнім допомога волонтерів: наприклад, за хлібом сходити, вигуляти собаку.

Кореспондент «Росбалта» поговорив з пенсіонерами, які проживають в місті на Неві і з’ясував їх ставлення до заборони, штрафів та інших «противірусну» заходів.

Людмила, 72 роки, мешканка Центрального району:

«Людям старше 65 років заборонено виходити з дому. Я розцінюю це як геноцид проти літніх. Сидячи вдома, у власній пилу, не маючи можливості вийти, позбавлені довіри і, головне, спілкування, вони швидше повымирают, ніж від цього вірусу. Для багатьох бабусь спілкування з онуками було сенсом життя. У літніх, можливо, немає Skype, комп’ютера, інтернету не володіють. Як тепер підтримувати зв’язок? А тут ще й вийти не можна — хоча б погодувати птахів.

Люди в цьому віці обережні. Якщо сказали не підходити на 1,5 метра один до одного, вони не підійдуть. Не будуть вітатися за руку і штовхатися в натовпі».

Григорій, 75 років, житель Пушкінського району:

«Штрафи за порушення ізоляції мене поки не лякають. Сподіваюся, я зможу відкараскатися від шановних товаришів-поліцейських. Хоча якщо вони почнуть на цьому заробляти…

Існує певна невизначеність покарання: встановлений діапазон від 15 до 40 тисяч рублів. За 15, а за що 40? Це підвищує ризик свавілля з боку беруть.

Я б схвалив штрафи тільки в одному випадку: якщо б нас забезпечили всім, чим потрібно. Наприклад, приносили продукти додому, виносили сміття. Просто допомагали жити. А цього ніхто не робить.

Засуджувати нікого я не хочу. Вважаю, що багато заходи необхідні. Треба сидіти вдома, виходу немає. Але, дотримуючись серйозну обережність, слід іноді виходити на свіже повітря. Зупиняти нас не повинні співробітники поліції або росгвардейцы, а власне усвідомлення того, що правильно і неправильно».

Марія, 70 років, мешканка Московського району:

«Всі мої знайомі в подиві. Невже нас будуть штрафувати, якщо вийдемо в магазин? На скільки? За що саме? Чому ніхто не роз’яснює?

На мій погляд, законно карати тих, хто представляє реальну загрозу, сидить на офіційному карантині. Навіщо штрафувати бабусю, яка нічим не хвора і вийшла подихати повітрям?

Кажуть, у місті діють добровольці, які приносять їжу і ліки. Вибачте, викликати волонтера, щоб він приніс мені один батон? А адже він за день все місто об’їхав. Може, він вже десь заразився. Безпечніше самій сходити в магазин.

Я запитала одну немолоду знайому, що вона думає з приводу всієї цієї ситуації і як бути. Вона дуже коротко і уїдливо мені відповіла: „По можливості самоізолюватися і оберігатися від держави“».

Олег, 72 роки, житель Приморського району:

«Я підробляв розклеювачем оголошень. Це невеликий дохід, 3-3,5 тисячі, але вистачало. Тому пару годин щодня я виходив на вулицю. Так сказати, поєднував приємне з корисним. Тепер все змінилося, я втратив роботу. Залишився з 11 тисячами пенсії в кишені.

До заборони на вихід з будинку ставлюся негативно. Я повністю позбавлений фізичного навантаження, свіжого повітря не вистачає. І це я ще досить рухливий для свого віку. А що інші? Від такого ув’язнення можуть відбуватися неабиякі хвороби. Хтось на тлі стресу ризикує перенести інсульт. Всяке ж буває, вірно?

По-моєму, влада порушила Конституцію. В країні треба оголошувати надзвичайний стан, а вони штампують якісь регіональні акти. І що вони хочуть у відповідь від народу? Самі закони зневажають, а ми повинні слідувати цим непереконливим заборон? Якщо вже ситуація погіршилася, оголошуйте карантин, забезпечте громадян хоча б на місяць—два грошима, щоб було на що прожити».

Тамара, 70 років, мешканка Фрунзенського району:

«Всі втомилися, звідси і протестні настрої. Але і мене, якщо я відправилася в магазин за хлібом, не чіпайте! Я за те, щоб адекватним стареньким можна було ходити в магазин безперешкодно і не тремтячи від страху. Одягаю маску, рукавички одноразові, тримаю дистанцію і іншим натякаю на це. А ось аптека у нас далеко, так що прошу сусідку молодші купити необхідне.

На мій погляд, в країні ввели напівзаходи, а тому люди не замислюються, що, порушуючи цю дивну „самоізоляцію“, вони тільки затягують знаходження будинку. При нашому менталітеті потрібні більш суворі обмеження».

Любов, 65 років, мешканка Vasileostrovskogo району:

«Я працюю і з-за „дистанційки“ не вилажу з комп’ютера. На вулицю виходжу приблизно раз у п’ять днів, замотавши особа як Фантомас. Дуже боюся інфекції: у мене хронічна пневмонія, астма з трьох років, запалення легенів було 29 разів. Я перша в групі ризику, плюс вік… Але немає сил дивитися на два заповнених мішка сміття біля дверей. Та й іноді є все ж хочеться, так що ходжу в магазин».