Нове керівництво оптимізувало мзсівський «Москау кантрі клаб» за стандартами російської глибинки

Здавалося б, єдиний гольф-клуб вітчизняного зовнішньополітичного відомства на базі підмосковного готелю Moscow Country Club в Нахабіно зобов’язаний бути вітриною політики гостинності і демонструвати всі переваги суверенної імпортозаміщення. Однак з’ясовується, що у спробах створити на VIP-об’єкті неповторну атмосферу російського колориту ГлавУпДК при МЗС РФ і менеджмент готелю зайшли так далеко, що виявилися не зрозумілі ні представниками іноземних дипмісій, ні навіть внутрішнім споживачем.

Можливо, звичайно, що призначені в минулому році нові управлінці господарського управління Мзс та його філії – готелю Moscow Country Club — керувалися тим міркуванням, що половина Росії як і раніше справляє нужду на вулиці, а тому в силу такої традиції поспішили закрити і все пісуари свого п’ятизіркового об’єкта. Але результатом такого підходу до гостинності в рамках програми «концептуального удосконалення унікального курортного комплексу» став не тільки масова відмова клієнтів від відвідувань гольф-готелю в Нахабіно, але і пляма на репутації ні багато, ні мало всієї російської зовнішньої політики. Оскільки ходити до вітру поза стін житлових приміщень іноземні гості відвикли вже багато століть тому, а російські туристи – вже кілька десятиліть, то нинішня модель Moscow Country Club себе повністю дискредитувала, як і її натхненники – начальник ГлавУпДК Сергій Макаров і генеральний директор готелю Юрій Волков.

Зарахованого у кінці минулого століття в мальовничому підмосковному лісі гольф-готелю Moscow Country Club давно не щастить з менеджментом, що врешті-решт і призвело до його обветшанию і в’янення. Спочатку готельний бізнес ГлавУпДК в Нахабіно ставили на крило зовнішні партнери. Однак що працювало в лихих 90-х, забуксувало в період вставання з колін. Призначений 2011 року новим начальником ГлавУпДК при МЗС РФ колишній будівельник Володимир Пашко порахував, що в питанні управління п’ятизірковим готелем ми й самі з вусами і швидко віднадила та іноземних партнерів від менеджерських важелів.

Згодом почали ходити розмови про те, що іноземці просто не могли погодитися з новою системою обов’язкових відкатів, яка була впроваджена в складну схему взаємин між топ-менеджментом Moscow Country Club і начальницьким ланкою господарського управління Мзс. Ці чутки знайшли підтвердження в колективному листі президенту РФ від 2015 року за підписами 36 кадрових співробітників про тотальну корупцію в структурах відомства. Начальник ГлавУпДК Володимир Пашко в цьому листі називався «перевіреним распильщиком», отримують «відкати в півтора мільйона доларів на рік».

На місце вигнаного корупціонера Пашко була призначена колишня керуюча олімпійськими об’єктами в Сочі Олена Зарицька, яка взялася розгрібати авгієві стайні попередника в системі ГлавУпДК, включаючи і багатостраждальний Moscow Country Club в Нахабіно, який до середини десятих років вже розгубив колишній блиск і перетворювався з vip-готелю в звичайний пансіонат. Однак впоратися з клубком проблем і повернути гольф-готелю покладається Мзсівський лиск Зарицької так і не вдалося, оскільки не так давно на високій посаді її змінив нинішній ватажок ГлавУпДК Сергій Макаров, при якому ситуація знову вийшла з – під контролю і взагалі скотилася до хаосу.

Нова мітла визначила на посаду директора Moscow Country Club Юрія Волкова, якого останнім часом називають не інакше як могильником об’єкта. При Волкова в гольф-готелі виявилися не тільки закриті туалети в недавні святкові дні, але й протік дах басейну, а колись комфортні номери набули вигляду майже общежитских кімнат.

До того ж в середині нинішнього березня в ресторані гольф-клубу спалахнула пожежа, в полум’ї якого згоріли залишки репутації колишнього п’ятизіркового готелю. Кажуть, ніби поставивши питання про місце святкування свого 70-річного ювілею, яке припало на коронавирусную суботу 21 березня 2020 року, глава МЗС РФ Сергій Лавров згадав про Moscow Country Club, де ще якихось років двадцять тому цілком можна було зібратися респектабельної компанією. Однак дізнавшись від підлеглих, у якому жалюгідному стані знаходиться гольф-готель ГлавУпДК, відмовився туди їхати.

Втім, поки що стан справ в Нахабіно не змінюється: брудні струмки з продірявленого покрівлі басейну стікають на голови рідкісних плавців, а малу нужду заблудшим сюди клієнтам залишається справляти хіба що в лунки гольф-поля…

У приватному готелі таких «ефективних менеджерів» власник не підпустив би навіть на гарматний постріл. Бізнес повинен розвиватися, але держвласністю керують чиновники, яким немає справи до економічних показників керованого об’єкта. Немає відповідальності перед клієнтами. Є відповідальність лише перед вищестоящим начальником. Один з постояльців спересердя заявив: «Двадцять років відпочивав тут. Але вже до такого стану довели, що неможливо тут перебувати. Або нехай повернуть приватного оператора. Або нехай знайдуть грамотного, господарського директора. Зробіть що-небудь!».

Це лише один з численних коментарів від постійних клієнтів. Залишається сподіватися, що вищі мидовские начальники відірвуться ненадовго від глобуса і звернуть свої погляди на проблеми в своєму рідному городі.