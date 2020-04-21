Стало відомо, коли відновиться робота підприємств об’єднання «ДТЕК»

Найбільший добувач вугілля в Україні підприємства об’єднання «ДТЕК Павлоградвугілля» все ж припинив роботу. Зупинені всі 10 шахт

Про це повідомляє Телеграм-канал «PavlovskyNEWS».

Зазначається, що діяльність «Павлоградвугілля» планують відновити не раніше 15 травня.

«Підприємство належить холдингу ДТЕК. Його гендиректор Максим Тимченко раніше скаржився, що витрати майже вдвічі більше надходжень від всієї компанії „ДТЕК Енерго“».

Таким чином, зупинка підприємства пов’язана з бажанням топ-менеджменту заощадити гроші на логістиці та інших витратах, щоб працівники отримали хоча б частину зарплати.

Автори публікації відзначають, що співробітники однієї з шахт «Павлоградвугілля», підтвердили, що вимушену відпустку оплачується і вони повернуться на роботу вже через три тижні.

Також стало відомо, що у простий виведені близько 18 700 осіб.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець комметируя ситуацію на підприємстві сказав, що зупинка пов’язана не з пандемією.

«Українське вугілля став непотрібним на українських ТЕС, теплоцентралях, тому зацікавлені особи півроку замінюють його російським».