Катастрофа українських «гастарбайтерів» і крах економічних ілюзій «ЗЕлибералов»

Рятуйте себе самі!

Набратися нових боргів і розпродати землю — це далеко не кращий план виходу з тієї критичної економічної ситуації, в якій опинилася Україна. І вона погіршується на очах, тому що коронакризис продовжує набирати силу і створює нові проблеми. Найсерйознішими з них стали масове розорення дрібних підприємців і повернення в країну українців, які втратили роботу в Європі. А влада навіть не розуміє, що відбувається…

З радників попиту не буде

«Вони приїхали — хороші робочі руки, люди кмітливі, міцні люди. Вони приїхали, у них є невеликий капітал. Ми їм запропонуємо такі кредитні програми, на які вони відразу після коронавіруса зможуть відкрити свій бізнес», — заявив президент Зеленський в одному зі своїх останніх телевізійних виступів.

Він говорив це з притаманною йому впевненістю і проникаючою душевністю, його мова струменіла як ялин з чудотворної ікони. Загалом, актор Володимир Олександрович хороший, талановитий! Але все ж, як і багато акторів, які не подужали школи Станіславського, він не розуміє ні ролі, яку грає, ні слів, які вимовляє. Будь все інакше, якби президент в темі реальної ситуації в країні, то, можливо, він не вимовив би цю промову, а змусив зжерти того, хто її написав!

У історії є безліч прикладів того, як свита правила державою замість короля. Та й Зеленський не перший український президент, яким крутять його «любі друзі». Тому проблема не в тому, що глава держави слухає наполегливі поради і настирливі рекомендації свого оточення, а в тому, що вони часто відверто ідіотські. Хоча і підносять йому як «думку експертів світового рівня». Що це за експерти такі, ви вже знаєте: сьогодні їх називають «соросята», а раніше їх звали «ринкові реформатори». І це тільки у сфері економіки, а ще ж є маса порадників з внутрішньої і зовнішньої політики, які натовпом набилися колишні «активісти Майдану», посконные «патріоти» і люди, вхожі в посольство США…

До чого ця іронія? А до того, що охопили Європу пандемії і коронакризиса, там втратили тимчасову або постійну роботу сотні тисяч українців. Які зараз вимушено повертаються додому в Україну, везучи з собою свої «розрахункові» — можливо, їх останні європейські заробітки, тому що найближчим часом економіка ЄС буде в ауті. О так, це кмітливі міцні люди – будівельники, сельхозрабочие, домробітниці, доглядальниці, прибиральники, вантажники. Працюють на совість, інакше б вони не втрималися в Європі і пару тижнів.

Вони повертаються в Україну, де вони не знайдуть таку ж роботу за таку ж зарплату. Власне, саме тому вони і їхали звідси в Європу. Саме тому вони завжди були двома руками за євроінтеграцію, тому для них був важливий хоч якийсь безвиз. Не тому, що «Україна – це Європа», а тому що вони прагнули вирватися в Європу з української бідності. А тепер вони вимушено повернулися до неї назад. І це для них стало справжньою катастрофою!

Зараз поки вони ще сподіваються, що це тимчасово, що до літа вони повернуться на поля Польщі та будівництва Італії, поки що у них є заощадження. Але з кожним місяцем вони все більше буде розуміти, що вони застрягли в Україну надовго, і їм доведеться шукати роботу тут. А що тут є? Зарплати в провінції 200-300 доларів на руки, у столиці в кращому випадку 400-500, але це до кризи, а зараз вже складно просто знайти роботу, тому що криза і карантин залишили на вулиці тисячі українців. Поступово розуміння того, що знову втекти від проблем своєї батьківщини тепер вже не вийде, призведе до зростання невдоволення владою – адже це вона відповідальна за ситуацію в країні.

Влада здогадується про те, що з неї спитають. Точніше, запитають з президента Зеленського (в першу чергу), з уряду, з спікера, з партії «Слуга народу». Вона розуміє, що потрібно щось робити або хоча б створювати видимість – і звертатися за порадами до «професіоналів». А ті дають владі поради або корисливі для себе (як «соросята»), або просто нерозумні. Адже в будь-якому випадку відповідати буде король, а не його свита – яка, якщо що, перебіжить до нового короля.

Вудка для кухаря

І ось вам типовий «рада професіоналів»: президент обіцяє повернулися на батьківщину «гастрабайтерам» кредити для розвитку свого бізнесу. Звучить це гарно, але вдумаймося в зміст: цим хорошим мулярам, штукатурам, збирачам яблук, посудомойкам і вантажникам (всі професії потрібні, всі професії важливі) пропонують стати бізнесменами!

У чому тут підступ? В тому, що всі ці «неоліберали» від економіки вельми викривлено і безглуздо розуміють класову модель суспільства. Вони вважають, що достатньо незаможному пролетареві взяти кредит і відкрити на нього на магазин або майстерню, як він тут же стане процвітаючим бізнесменом. «Якщо буде добре працювати», — уточнюють вони. Тобто, якщо пекар буде добре піч булки, тесляр добре стругати, а продавець хвацько зважувати товар. Вам не смішно? Тоді продовжимо розвивати думку.

Економісти «класичного» періоду (до початку 20 століття) набагато краще розбиралися і в економіці, і в людях. Вони дуже поважали булочників, годинникарів і аптекарів, але не вважали їх бізнесменами. Та й основоположники марксизму теж називали їх дрібною буржуазією, а не дрібним бізнесом – розуміючи величезну різницю цих понять. Дрібний буржуа, як і фермер, є власником засобів виробництва — хоча б номінальним, якщо вони закладені в банку. Він сам собі господар, нерідко сам собі робочий, бухгалтер і директор в одній особі. Це, можна сказати, ремісник, у якого є своя майстерня.

Так от, абсолютна більшість представників дрібної буржуазії є хорошими ремісниками (професіоналами), але дуже поганими бізнесменами. Ці люди вміють пекти чудові круасани, але у них погано виходить їх вправно продавати і творити зі своєю пекарнею всілякі високоприбуткові схеми. З цієї причини 70% всіх «стартапів» лопаються, а ще 24% не виростають за рамки початкового розміру.

А ось ті, хто вміє саме отримувати надприбутки з будь-якого товару або операції, причому неважливо якого якості (вони і лайно продадуть втридорога), при цьому постійно примножують свій прибуток, вкладають їх в одне, то в інше, ось ці люди є бізнесменами. Причому, зауважимо, інвестор і бізнесмен теж різні поняття: перший просто вкладає свої гроші в якийсь бізнес, другий же вміє ці гроші примножити. Тому стати успішним бізнесменом (а не прогоріли невдахою) може не кожен, тут не допоможе і диплом економіста Єля, тому що для цього потрібен вроджений талант. Ось чому не буває дрібних бізнесменів: будь-який успішний бізнес росте і стає або середнім або великим, а якщо бізнесмен так і застряг на нижньому рівні, то він просто «дрібний барига».

Таким чином, називати дрібних підприємців «малим бізнесом» дуже неправильно. Однак тепер їх називають саме так — з легкої руки недалеких лібералів та монетаристів, які бачать в економіці виключно «бізнес-проекти» націлені на отримання прибутку. Але як ми вже бачимо, ці адепти глобалізму завели світову економіку в глухий кут і криза.

Справа, звичайно ж, не в термінах, а в суті. За статистикою (згідно з опитуваннями), понад 98% українських «гастарбайтерів» працюють у Європі найманими працівниками, і лише менше 2% відкрили там свою справу. І цілком зрозуміло, що той, у кого там магазинчик або майстерня, плюс вид на проживання в додачу, навряд чи повернеться назад в Україну.

Далі, лише близько 10% українців працюють там по своїй спеціальності (в основному робочої), і приблизно третини довелося опанувати якусь професію (маляр, електрик, механік, кухар тощо). А 2/3 працюють підсобними і сезонними робітниками, доглядальницями і домробітницями — але отримуючи при цьому зарплату вдвічі-втричі більшу, ніж контрактники ВСУ. Ось чому все більш-менш розумні і рукаті українці прагнуть саме в Європу, а не в армію. І ось чому повернення на батьківщину, у злидні і безнадійність, для них стало трагедією.

А тепер ми підходимо до найголовнішого: чи зможуть ці сотні тисяч найманих працівників стати не те що бізнесменами, а хоча б дрібними підприємцями? Можливо, лише деякі. Якщо людина не зробився підприємцем раніше, у кращі часи, а вибрав собі нелегку стезю «гастрабайтера», то навряд чи у нього це вийде зараз. Навряд чи з доглядальниці вийде власниця бутика, а з складальника яблук ресторатор. Це безнадійна затія закінчиться лише тим, що абсолютна більшість піддалися спокусі і взяли кредит на відкриття бізнесу» залишаться лише з боргами за цей кредит – який доведеться віддавати продажем квартири або земельного паю.

Але влада як ніби цього не розуміє, і носиться зі своєю витівкою дати всім нужденним по вудки для лову риб – як у тій заїждженої притчі про підприємництво. Однак скажіть, навіщо вудка кухареві, який вміє чудово готувати рибу, але не ловити її? А навіщо вона теслі або плиточник, навіщо вона медсестрі, трактор?

Чіткої відповіді на це питання ви не дочекаєтеся. Ліберали, юрбою набігли в «ЗЕкоманду», його взагалі не зрозуміють. Повторимо, що в їхньому світі ліберального глобалізму і переміг монетаризму діє зовсім інші закони економіки, соціуму, а може бути і фізики. Але все ж за цієї наполегливої ідеєю сунути в руки кухаря вудку криється цілком очевидний політичний задум.

Баби ще народять, а бізнес ще наторгує?

У 1942 році, коли вся торгівля просто встала і навіть картоплю доводилося купувати у спекулянтів, радянський уряд розпорядився виділити городянам по 2 сотки під городні ділянки, для «самопрокорма». Після закінчення війни ділянки забрали назад, але пристрасть до городництва у людей залишилася, і в 70-80-е про жаданих 6 сотках під дачу мріяли багато, та тільки отримати їх було дуже важко. І раптом на початку 90-х вже демократична влада несподівано розщедрилася, і стала масово роздавати дачні і городні ділянки: не тільки 6, але по 10, по 15, і навіть по 20 соток! Причина була та ж, що і півстоліття тому: не в силах нагодувати народ рибою, влада всучила йому вудки – і умила руки.

І зараз, по суті, відбувається те ж саме, тільки що повернувся з Європи українцям замість городів пропонують кредити «на бізнес». А знаєте, якщо подумати, то город був би краще! «Бізнес» може не задатися, гроші підуть на вітер, а кредит по будь-якому доведеться повертати. Зате земельну ділянку, навіть зарослий бур’яном, не пропаде, його можна без жодних збитків для себе віддати назад державі або навіть приватизувати і продати.

Але роздавати задарма землю нинішня влада явно не має наміру, адже вона збирається виставити її на ринок. Та й кредити саме «на бізнес» вона пропонує неспроста, вона цілеспрямовано отпасовала від себе безробітних «заробітчан» саме в цьому напрямку. Давайте згадаємо основи економічної політики лібералів, які творили її при Яценюку, що впливали на неї при Гроймсане, і міцно взяв її в свої руки при «зелених» урядах. В основі всього там лежить принцип «бізнес сам викрутитися».

І під «бізнесом», повторимо, вони мають на увазі всіх: і тих, хто торгує сигаретами за схемами, обувая держава на акцизи, і тих, хто чесно заробляє своїм виробництвом – для лібералів вони всі рівні, оскільки ті бачать в бізнесі лише генератори фінансової прибутку, неважливо який і неважливо з чого. До речі, з усіх видів економічних криз, ліберали визнають лише один – фінансовий, і тільки тоді, коли він стосується банків і бірж. А те, що в країні немає масок, різко дорожчають продукти і сотні тисяч людей позбулися роботи, для них зовсім не криза. «Ринок сам себе стабілізує!» — твердять вони свою мантру.

Пам’ятається, за часів Кучми, Ющенка та Януковича тодішні «господарники» всі чекали приходу якогось інвестора, який би побудував нові заводи та вивів українську економіку у передові. Але інвестор так і не прийшов. А змінили «господарників» ліберали тепер вирішили звалити всі економічні та соціально-економічні проблеми країни на абстрактний «бізнес». Вони нажужжали свої теорії Зеленському, і тепер президент теж вставляє до місця і без пропозиції брати кредити «на бізнес» і «стартапи». Можливо, в іншій ситуації ці пропозиції можна було б вітати, але коли відкрити свій «бізнес» пропонують повернувся з Польщі упаковщику фруктів, то це більше схоже на злий жарт. «Немає хліба? Нехай їдять тістечка!»

А «жарт» адже ще і в тому, що в ході нинішнього коронакризиса розоряться десятки тисяч малих підприємців — тих самих ремісників і роздрібних продавців, які вміють працювати, а не наживатися на схемах і чужих проблемах. Для лібералів вони просто «невдалі бізнес-проекти», за яким ніхто не буде плакати. Адже ліберали не тільки проти втручання держави в приватний капітал, але і проти його державної підтримки, особливо ті ліберали, хто сам прилаштувався у владі. «Баби ще народять!» — говорили в давнину, у сучасних лібералів гасло «бізнес ще наторгує!», чого йому допомагати?

Але при тому, що «ЗЕлибералы» відмовили українським підприємцям підтримки — а дрібні підприємці, які не здатні «мутити бізнес» і просто чесно працюють, потребують в ній особливо – влада все одно вважає, що підприємці повинні ще тягнути на собі і вооз всієї економіки України, і віз соціальної проблеми безробіття. Точніше, безробітні повинні стати підприємцями і перестати очікувати від держави робочих місць, високих зарплат, європейського рівня життя. Рятуйте себе самі!

Однак ця економічна політика «ЗЕлибералов» потерпіла крах — так само і затія з пірамідою державних облігацій, яку вони тепер намагаються підперти траншем МВФ. І багато в чому, крах стався з-за невірного розуміння суті дрібного підприємництва, що стало просто фатальним в умовах коронакризиса і карантинного режиму.

Для бізнесмена криза не перешкода, він вміє все звертати на прибуток і наживатися на будь-які проблеми. Зараз бізнесмени хвацько спекулюють масками і дезрастворамі, освоюють державні асигнування на боротьбу з епідемією і готуються скуповувати цінне майно. Але навіть якщо його фірма «Роги і копита» (дві особи в орендованому офісі) на місяць-другий буде закрита, то він не зазнає великих збитків. А ось для дрібного підприємця закриття його магазинчика або майстерні є справжньою катастрофою, адже попереду ще розвиток коронакризиса і падіння попиту – так що він таки гостро потребує якщо не прямої допомоги від держави, то хоча б у якійсь підтримуючої програмі. Але ніякої програми немає. Кредит під малі відсотки – ось і вся «допомогу» від государева!

Ліберали, що при Яценюку, що зараз, впевнені, що розвиток економіки це просто: українці будуть масово брати кредити, відкривати кав’ярні в причепах та піцерії в підвалах, і самі, без жодної підтримки від держави, стануть «заможными». А владу, позбувшись від необхідності піклуватися про економіку й народ, зможе безтурботно гратися в свої фінансові піраміди.

Але як показали перші підсумки світового коронакризиса, така економічна політика веде навіть не до краху, а прямо в пекло. І в якості «чортів» там будуть розмахувати бітами і ланцюгами колишні дрібні підприємці і «заробітчани», які вийшли на третій Майдан. Причому коли все це почнеться, то ліберали, радили Зеленському ахінею і нісенітниця, тут же втечуть від нього, звинувативши в «провалі реформ».

Віктор Дяченко

From-ua.com

Катастрофа українських «гастарбайтерів» і крах економічних ілюзій «ЗЕлибералов» оновлено: 21 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0