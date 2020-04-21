Швидкого прийняття “антиколомойского” закону очікувати не варто – Герасимов

Для прийняття так званого “антиколомойского” закону Верховній Раді необхідно спочатку подолати перешкоди для підписання змін в Регламент, а потім заново розглянути поправки до закону про банки, заявив співголова фракції “Європейська солідарність” Артур Герасимов заявив в ефірі одного з телеканалів.

Герасимов також зазначив, що у зв’язку з цим швидкого прийняття закону, необхідного для отримання допомоги від МВФ, очікувати не варто. Крім того, переконаний нардеп, закон про банки блокується депутатами з монобольшинства.

“Великий виникає питання – чому влада і Зеленський не організували прийняття цього закону одразу в цілому. Була така можливість? Так, вона реально була. Після того ми всі побачили 16 тисяч поправок. Така кількість поправок – всі вже зрозуміли, що це така потужна спроба завалити цей закон. І не дати це провести. Зеленський, коли скаржився на ці 16300 поправок, не згадав самого важливого. Що ці поправки внесені представниками команди Зеленського. Представниками “Слуги народу”. Тобто Зеленський скаржився сам на себе. Тому що поправки внесли його люди”, – сказав Герасимов.

Він також зазначив, що керівництво парламенту і монобольшінство вирішили піти довгим і ризикованим шляхом – прийняли закон про зміни до Регламенту, які суттєво обмежують права парламентської опозиції.

Він нагадав, що фракція “Європейська солідарність” подала лише 5 поправок до банківського закону.

“Нам буде дуже легко вибирати, тому що ми дали всього 5 дуже жорстких поправок. Дуже правильних, з точки зору юридичної, з точки зору фінансової. Що будуть робити “Слуга народу” і команда Зеленського, яка внесла 15 тисяч правок, я не знаю. І тільки після того, як буде підписаний цей попередній регламентний закон, приблизно через 10 днів може бути прийнятий банківський закон”, – додав Герасимов.