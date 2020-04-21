«Кинули як собак»: застряглим на Балі українцям відмовляють у допомозі

За словами туристів, український консул відмовляється спілкуватися з кинутими напризволяще людьми

Частина громадян України на індонезійському острові Балі так і не змогли покинути азіатську країну, незважаючи на запевнення консульства допомоги у поверненні на батьківщину.

Як розповіла у коментарі журналістам одна з туристок Алла Лобур, консули весь час просять «ще почекати», доки у громадян вже закінчуються гроші навіть на їжу.

«З консульством ситуація така: висить тільки пояснення на сайті. Типу, чекайте, обов’язкова обсервація, а евакуація можлива лише мінімум за 1000 доларів. Також вони вказали адреси аптек, готелів, які можна зняти. І все. Консул кидає трубку. У мене сім’я — п’ять осіб. Я взяла кредит на їду до 75 000 гривень. Більше мені ніхто не дасть», — розповіла туристка.

За її словами, вона не змогла покинути країну під час евакуації літаком «Катарських авіаліній», оскільки на борт пускали лише тих пасажирів, у кого був квиток на рейс саме цієї авіакомпанії.

«У нас були інші, потрібно було купувати за 1 800 доларів. Зрозумійте, у нас у всіх були зворотні квитки, ми могли спокійно повернутися, пройти всі обсервації, ізоляції, тести. Ми не знаємо, що робити. Тут теж карантин закриті всі входи на океан, людей мало, виходимо тільки в масці за продуктами. Вити хочеться. Чому для захисту одних громадян закрили небо, а інших кинули як собак», — зазначила жінка, додавши, що евакуація зовсім не є безкоштовною. Алла Лобур звернулася із закликом допомогти залишилися за кордоном громадянам.