Смолій заробив у минулому році 22,5 млн грн

15 квітня 2020 р глава НБУ Яків Смолій подав у НАПК декларацію про доходи.

Чиновник задекларував сукупний дохід понад 22,5 млн грн.

В т ч зарплата в НБУ 4,4 млн.

Решта, в основному, відсотки за депозитами до державного «Укрексімбанку» і доходи від оренди.

Смолій зберігає заощадження в «Укрэксиме» 3 716 357 USD, в «Укрсиббанку» 1 256 480 грн, в «Райффайзен банку Аваль» 4 540 USD і 125 243 грн, «Ощадбанку» 74 4201 грн.

Його дружина Світлана має на рахунках в «Укрсиббанку» 2 549 335 грн і в «Укрексімбанку» 3 045 767 грн.

У минулому році Смолій витратив на туристичні послуги 869 тис грн і на послуги адвокатів 129 тис грн.

Чиновник має мережу терміналів та пунктів обміну валюти.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro