Російські нафтовики змушені продавати бензин в збиток

Нафтовики в Росії почали продавати бензин на біржі собі в збиток, підрахували експерти «Аналітика товарних ринків».

Так, за тиждень з 13 по 19 квітня ціна на АІ-92 на Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (СПбМТСБ) впала майже на 11%, або 4,2 тис. рублів, і в понеділок, 20 квітня, склала 35,77 тис. рублів за тонну (в європейській частині Росії), повідомляє РБК.

Паливо подешевшало з-за різкого падіння попиту. За даними Reuters, обсяг реалізації на АЗС впав вже приблизно вдвічі (від 30 до 70% у різних регіонах). У Росії зростає кількість хворих коронавірусом, з-за чого великі міста кілька тижнів знаходяться на карантині, автомобільний трафік впав.

Як констатує аналітик Ощадбанку Андрій Громадін, в таких ринкових умовах виробники палива готові йти на зниження оптових цін і погоджуються на додаткові дисконти на біржі.

Основна причина появи негативної маржі на бензин на оптовому ринку — зростання виплат по демпфера, пояснює головний економіст VYGON Consulting Сергій Єжов.

При цьому витрати компаній, які включають акциз, виплати в бюджет за демпфера (механізм стабілізації цін на паливо на внутрішньому ринку), ПДВ і ПВКК, складають 38,07 тис. рублів за тонну, уточнив гендиректор «Аналітики товарних ринків» Михайло Турукалов. Таким чином, за його словами, компанії отримують чистий збиток приблизно в 2,3 тис. рублів на тонну бензину АІ-92.

Нагадаємо, ще в кінці березня газета «Комерсант» попереджала, що російський паливний ринок може повернутися в 1990-е роки, почавши імпорт бензину з-за кордону. В даний час бензин у Європі виявився набагато дешевше, ніж в РФ, через повалених цін на нафту. При цьому російські нафтокомпанії не можуть знизити ціну усередині країни, так як сплачують до бюджету відрахування за демпфера.

Механізм зворотного акцизу (демпфера) на нафту діє в Росії з 1 січня 2019 року. Він повинен нівелювати негативний ефект відміни експортних мит на рентабельність нафтопереробки. Мета демпфуючого механізму — стабілізація цін на автомобільний бензин і дизельне паливо на внутрішньому ринку. В рамках цього механізму нафтовики доплачують державі, якщо внутрішній ринок стає преміальним, і тому не можуть знизити ціни на АЗС. Якщо на внутрішньому ринку складається дисконт порівняно з поставками на експорт, то вже бюджет доплачує компаніям, щоб ті не піднімали ціни.

Експерти вважають, що демпфер не був розрахований на такі низькі ціни і потребує коригування, хоча це і призведе до зниження доходів бюджету. Проте в Мінфіні РФ виданню заявили, що зараз такий варіант не розглядається.

Додамо, що, за даними Росстату, споживчі ціни на бензин у середньому по Росії з 6 по 12 квітня зменшилися на 0,1% в процентному співвідношенні до попереднього звітного періоду, після того як не змінювалися 10 тижнів поспіль.

В цілому, вказує Росстат, до 13 квітня середня споживча ціна 1 літра бензину знизилася на 4 копійки (до даними на 6 квітня) до 44,88 рубля. За звітний період в середньому по країні вартість бензину АІ-92 опустилася на 4 копійки до 42,45 рубля. Ціна бензину марки АІ-95 зменшилася також на 4 копійки до 45,88 рубля. Бензин марки АІ-98 подешевшав на 1 копійку до 52,07 рубля. При цьому літр дизельного палива за даними на 13 квітня в середньому коштував 47,84 рубля, в порівнянні з 6 квітнем його ціна знизилася на 7 копійок.

Тим часом у деяких країнах-нефтепроизводителях бензин коштує дешевше російського. Так, наприклад, у Казахстані, за даними на 13 квітня, за літр 95-го давали (у перерахунку на російську валюту) 29,92 рубля, а в американському штаті Огайо бензин зараз коштує 91 цент за галон (3,78 літра), тобто його продають по 18 центів, або за 24 рубля. Хоча в цілому по США за літр давали майже 43,5 рубля. А найдешевший бензин у Венесуелі — 13 квітня він коштував 4 копійки за літр, а в Ірані — 6,74 рубля.