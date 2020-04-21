Як у США ставлять на місце “русского Ілона Маска”

У творця “ВКонтакте” і Telegram Павла Дурова в США почалися великі проблеми. Суд Південного округу Нью-Йорка визнав криптовалюту Дурова Gram цінним папером. Це означає, що компанії “русского Ілона Маска” доведеться розлучитися з 1,3 млрд доларів.

Цю суму він обіцяв повернути інвесторам у разі провалу проекту. Це 77% всіх залучених коштів, які вже витрачені на його розвиток. Віддавати їх Дурову, мабуть, доведеться з власної кишені.

Втім, рішення американського суду Дурова навряд чи не розорить. За даними Forbes, статок Дурова становить 2,7 млрд доларів. За чутками, Google пропонувала купити в нього Telegram за $1 млрд, сам Дуров оцінював його в $3-4 млрд, при цьому експерти вважають, що його реальна вартість більше.

Той же Telegram принесе йому ще чимало грошей. І не тільки він, месенджер є найважливішим компонентом блокчейн-проекту TON (Telegram Open Network), на розвиток якого разом з проектом Gram в 2018 році було залучено близько 1,7 млрд. При цьому ціна ще не випущеної кріптовалюти за рік зросла. Якщо в 2019-му експерти оцінювали вартість одного сертифіката Gram в $2,1-8, то, за прогнозами, до 2028 році вона може досягти $15-30 за монету.

Але блискучий розум “русского Ілона Маска” прорахувався… У жовтні 2019 року SEC вирішила, що Gram підходить під визначення цінного паперу, так як компанія Дурова заздалегідь обіцяла інвесторам можливість заробити на перепродажі квитків. А розміщення цінних паперів, за законодавством, слід реєструвати.

Неважливо, чи дійсно Дуров не подумав про це або понадіявся на російський “авось”, що зійде й так. Закон є закон. У тому числі в настільки улюблених російськими дисидентами Штатах. Там багато в чому, навіть більшою мірою, ніж десь ще.

Американський регулятор пред’явив суворі претензії до Telegram, і американський суд визнав їх обґрунтованими.

Найгірше те, що провал проекту може вдарити по репутації Telegram і особисто Дурова, створивши йому складності в подальшому залученні фінансів під нові проекти. Це серйозний удар по кар’єрі “русского Ілона Маска”. А ще це удар по всіх, хто продовжує думати, що якщо ти вважаєшся “мучеником” у боротьбі з “кривавим російським режимом”, то в США тобі все можна.

Дуров, нагадаю, і справді отримав цей статус, коли ще сам жив у Росії. А починалася його кар’єра прямо як втілення “американської мрії” в Росії. Спочатку програміст-фрілансер, він займався створенням сайтів, підтримкою форуму рідного університету і електронної бібліотеки, що навело його на створення соцмережі.

Зліт був стрімким, всього за пару років “ВКонтакте” стала найпопулярнішою соцмережею країни, буквально озолотив її творця. Однак Дурову, мабуть, було мало, і він активно і не по справі витрачав кошти компанії, що привернуло увагу акціонерів, які в 2014-му ініціювали перевірку. Дурову також висувалися претензії, що він змушував частина фахівців компанії працювати над своїм новим проектом – Telegram.

У тому ж 2014-му у нього почалися проблеми з законом – через відмову видати дані організаторів груп, що мають відношення до незаконних акцій, організації заворушень і т. п. Незабаром йому довелося продати свою частку в компанії і поспішно виїхати з країни.

“У цій країні зараз неможливо вести інтернет-бізнес“, – заявив він в одному з перших інтерв’ю звідти.

Втім, у Дурова завжди була скандальна репутація. Ще до еміграції він прославився розкиданням грошей з вікон свого офісу, а також писав блюзнірські твіти про Велику Вітчизняну війну. Загалом, його від’їзд з Росії мало кого засмутив.

Незабаром Дуров вклав 250 тисяч доларів в економіку острівної держави Сент-Кітс і Невіс в обмін на громадянство і можливість без візи відвідувати 124 країни. При цьому в даній країні Дуров жодного разу не був і не планує навіть відвідувати. За деякими даними, має ще й громадянство Великобританії, а також шикарну квартиру в Берліні. Де він живе зараз, точно невідомо, він регулярно спливає в Дубаї, то в Нью-Йорку, то в Парижі.

Одним словом, громадянин світу. Компанії, що займаються забезпеченням роботи і розвитком Telegram, знаходяться у США. І ось у Дурова починається нова історія боротьби – тепер вже з американськими властями.

Цікаво, як скоро Дуров заявить, що в США неможливо вести бізнес?

А що, власне, сталося? А сталося те, що Дуров порушив американські закони. І, судячи з усього, не через незнання, а навмисно, вважаючи, що йому, як “ветерану” боротьби з російськими властями, це зійде з рук. Не зійшло.

Так, у США наших дисидентів любили і носили на руках. Правда, мова майже завжди йшла про письменників, політиків і т. п. Їм давали престижні премії, гранти, майданчики у ЗМІ. Адже це дрібниці для американських властей, які з лишком окупалися допомогою в боротьбі проти Росії.

Але все інакше, коли йдеться про бізнес. Дурова неодноразово порівнювали не тільки з Илоном Маском, але і з Марком Цукербергом, засновником Facebook, з якої, на думку деяких, він банально здер свою “ВКонтакте”. А ще в WhatsApp його прямо звинувачували у запозиченні ідей для Telegram.

Іншими словами, бізнес є бізнес. Якщо хочеш спокійно жити і працювати на Заході – не варто відбивати хліб у місцевих. У США вистачає своїх Масков, Джобсов і Цукербергів. Російські аналоги їм не потрібні. У всякому разі, конкурувати з національними самородками російським вискочкам ніхто банально не дозволить, які б у них не були заслуги в боротьбі з колишньою батьківщиною.

І це треба усвідомити не тільки Дурову, але і всім тим, хто досі вірить, що там течуть молочні ріки в кисільних берегах.

Втім, повторю, Дуров не розориться, навіть втративши півтора мільярда. Тим більше що в умовах нинішньої кризи ці гроші можуть стати папером.

З грошима треба розставатися легко, Павло Валерійович! Не в них щастя…