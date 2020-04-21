5 продуктів для зміцнення імунітету дитини

В умовах карантину і коронавірусної пандемії потрібно звертати особливу увагу на харчування дитини. Існують продукти, здатні зміцнити його імунітет.

Йогурт. Багатий елементами пробіотиків, що зміцнюють здоров’я шлунково-кишкової системи. А чим більш здоровою вона є, тим міцніший імунітет. Це пов’язано з тим фактом, що 70% клітин імунної системи розташовані саме в шлунку і кишечнику.

Мигдаль. Чудове джерело вітаміну Е, що грає роль антиоксиданту в організмі і підтримує функціонал імунної системи. Також містить залізо і білки, критично необхідні для імунітету. Мигдаль продається скрізь, його можна давати дитині в натуральному вигляді або в якості добавки до йогуртів.

Кефір. Чи не найпопулярніші ласощі серед дітей, але якщо привчати малюка до кефіру з раннього віку, він його полюбить. Також багатий пробіотиками, корисними для здоров’я кишечника. Вище ми говорили про зв’язок між кишечником і імунітетом.

Насіння. Насіння соняшнику містять селен, що допомагає імунній системі контролювати процеси пошкодження клітин. У них низький рівень насичених жирів, багато вітамінів і заліза, що робить насіння чудовим перекусом для дітей. Також вони багаті вітаміном Е, що зберігає здоров’я шкіри, волосся і нігтів.

Яловичина. У той час як овочі забезпечують дітей важливими вітамінами і мінералами для імунітету, не можна ігнорувати важливість м’яса в дієті дитини. У ньому містяться залізо і цинк, а також вітаміни на зразок В1 і В12, які зміцнюють імунітет, пише The Health Site.