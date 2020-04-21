У ОГХК повідомив про тиск з боку Фонду держмайна і крадіжці

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» звинувачує Фонд держмайна у блокуванні роботи підприємства і не допуск співробітників на роботу. Про це повідомляє сайт компанії.

Як відзначають в прес-службі, у компанії також були вилучені сервера і друк. Юрвідділ ОГХК звернувся в поліцію у зв’язку з інцидентом.

Крім того, відзначають в ОГХК, поки законний керівник ОГХК Михайло Макаров перебуває на лікарняному, його тимчасовий заступник Пітер Девіс, призначений Фондом держмайна в карантин без конкурсу, паралізував роботу офісу компанії.

«З ранку 21 квітня співробітники компанії не можуть потрапити в офіс. Там змінені замки, виставлена охорона. Працівників не пускають на робочі місця. Відсутні доступ до серверів, друк ОГХК та журнал реєстрації документів», — повідомляє прес-служба компанії.

Недопуск працівників на роботу — грубе нехтування законодавства, зазначають у компанії.

«Воно завдасть шкоди бюджету країни і самої ОГХК, яку ще кілька місяців тому збиралися продати на відкритому конкурсі за вигідною ціною. В результаті таких дій колективу компанії не буде нарахований аванс заробітної плати, не будуть сплачені з нього податки, зірветься подання фінансової звітності за 1 квартал, в результаті чого компанії будуть нараховані штрафи. Зривається проведення фінансового аудиту ОГХК за 2019 р компанією Baker Tilly», — додала прес-служба.

У ОГХК заявляють, що британський громадянин Пітер Девіс, погано володіє українською мовою та вітчизняним законодавством, здійснює згубні для стратегічного підприємства країни дії виключно за вказівкою свого заступника голови Фонду держмайна Сергія Ігнатовського, а також керівника фонду Дмитра Сенниченко.

«Якось дивно збіглася скасування приватизації з посиленням влади на ОГХК Пітера Девіса, Те, що він не патріот України і підприємства – стало очевидно за вчиненим ним дій щодо колективу компанії. Чиї інтереси він «проштовхує» через Сенниченко-Ігнатівського? Думаємо, це предмет розслідування правоохоронних органів. Сподіваємося отримати від них компетентну оцінку рішень нерезидента, який не пускає співробітників ОГХК виконувати свої трудові обов’язки», — резюмували в компанії.