Ліквідоване ДАБІ продовжує збирати корупційні врожаї під час карантину

На офіційному сайті Національної поліції повідомили про затримання на хабарі головного інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області.

«13 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві Нацполиции, слідчі слідчого управління столичної поліції при процесуальному керівництві прокуратури міста Києва затримали службовця ДАБІ під час отримання неправомірної вигоди. За неправомірну винагороду у вигляді талонів на 2500 літрів скрапленого газу головний інспектор відділу пообіцяв не притягувати господарюючий суб’єкт до відповідальності за порушення умов містобудування, а саме — не застосовувати стягнення у вигляді 1,5 млн грн штрафу», — йдеться в повідомленні.

ФОТО: прес-служба прокуратури міста Києва та НПУ

Вартість сумлінного виконання своїх обов’язків для цього інспектора склала не більше тисячі доларів США.

За даними нашого джерела, мова йде про головного інспектора будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області Плющі Олександрі Станиславовиче. Тим більше, що та ж сама модель авто, яка фігурує на фото прес-служби Нацполиции і прокуратури, збігається з даними декларації цього інспектора.

Ну а якщо згадати, що хабар давали не грошима, а саме талонами на скраплений газ, то знайшлося та направлення на перевірку будівництва автомобільного газозаправного пункту.

При цьому ініціатором перевірки був виконавчий комітет Броварської міської ради. Але що таке інтереси місцевої громади проти власного благополуччя інспектора ДАБІ? Наприклад, для цієї газової заправки ця сума менше одноденної виручки. Скільки таких перевірок, які закінчуються взаємною вигодою для порушника і інспектора, кожен день закривають в Україні?..

Навряд чи це єдиний невірний крок чиновника, на який його штовхнув криза карантину. Якщо проаналізувати його декларації, то останні два роки для цього інспектора буди дуже плідними. На рядовій посаді простого інспектора він зміг на скромну заробітну плату придбати квартиру і земельну ділянку, і прирости сімейним автопарком. Як говориться: «Курочка по зернятку клює».





Звичайно, його керівники не могли не помічати «порожніх» перевірок. Адже, як говорив на нарадах одіозний екс-керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев (який до речі також очолював цю обласну інспекцію): «Перевірка повинна принести або показник, або результат». Думаємо, різницю в термінології можна не пояснювати. В даному випадку це саме має бути «результат» у тіньову скарбничку Інспекції.

Саме при Кудрявцеве з ДАБІ за шість років зникли службові машини для інспекцій та забезпечення паливом. Ця важка бухгалтерія відволікала від підрахунку доходів від дозвільного департаменту. Народилася проста схема корупційної ієрархії, коли інспекторський склад одержав право «годуватися» з усіх невеликих об’єктів в обмін на беззаперечне виконання вказівок з центрального апарату по введенню в експлуатацію великих об’єктів будівництва, або взагалі не проведення перевірок у «політично доцільних» випадках.

Ми не виправдовуємо, звичайно, така поведінка Олександра Плюща, але хочемо зауважити, що він не вершина, і навіть не середня ланка корупційної піраміди, а один з невеликих цеглинок її фундаменту. Частина роками працюючої системи, яку аж ніяк не подолати «на папері», перейменувавши органи або навіть поділяючи повноваження.

Реформування дозвільної системи в будівництві — марно, якщо не буде забезпечений механізм дотримання нових норм і правил. Вся суворість містобудівних норм в Україні компенсується можливістю їх недотримання та уникнення покарання.

Ну і ще вишенька на торті: вгадайте, хто безпосередній керівник затриманого інспектора?

А його начальником до останнього був той самий Тищенко Вадим Костянтинович, яким Кучер і Сергієнко «підсилили» організовану групу в центральному апараті ДАБІ. Він зараз переведений на посаду в Департамент дозвільних процедур для втілення в життя схеми «5 доларів за квадратний метр».

Як відомо зі ЗМІ, Сергій Кучер, колишній топ-чиновник ДАБІ при Януковичі і автор схеми «5 доларів за метр», повернув собі керівництво над інспекцією, яка нібито ліквідується. А у динозаврів, як відомо, апетит керує розумом, тому по всіх ланках включений турборежим цього корупційного «пилососа». За кожен документ, за кожну перевірку має щось надходити в тіньову скарбничку, адже годинник цокає, і невідомо скільки ще протримається міф про ліквідацію ДАБІ.

На цьому тлі відеозвернення голови ДАБІ Юрія Васильченко з приводу можливих провокацій все більше виглядає кумедною ілюстрацією до вислову: «На злодієві і шапка горить».

«ГАСИ вже готова до ліквідації, і навіть не намагайтеся впливати на цей процес, а краще вчіться працювати чесно» — ми бачимо, до чого вона готова насправді, і чому треба вчитися…

Віктор СЕМЕНОВ