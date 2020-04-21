Лерос заявив, що Єрмак може обмежувати доступ Зеленського до об’єктивної інформації

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак може обмежувати главу держави Володимира Зеленського від доступу до об’єктивної інформації, заявив народний депутат Гео Лерос.

Про це стало відомо з інтерв’ю нардепа Радіо НВ.

«Щодо того, чому і зараз, [після скандалу з „плівками Єрмака“, — Ред.], президент займає сторону Єрмака, — не виключено, що той просто поміщає його в „теплу ванну“, розповідає йому, що „все чудово, все під контролем“, і обмежує його від доступу до об’єктивної інформації», – повідомив депутат.

За словами Лерос, в останній раз він спілкувався з Зеленським ще до свого звільнення з посади радника глави держави, яке сталося на наступний день після того, як він дав інтерв’ю, в якому розкритикував найближче оточення президента.

Нагадаємо, 29 березня Гео Лерос опублікував відеозапис, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис нібито пропонує призначення на державні посади за гроші. За словами нардепа, він отримав компромат на «флешці».

Лерос направив з цього приводу звернення до НАБУ. Потім, після чергового звернення нардепа, САП відкрила кримінальне провадження. Сам глава ВП Андрій Єрмак подав зустрічну заяву в ГБР з-за опублікованих відеозаписів.

Пізніше, 16 квітня, на своїй сторінці в Facebook Гео Лерос опублікував звіт, який нібито розкриває факти топ-корупції у Державній податковій службі. Згідно з документами, всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету від неправомірних дій чиновників могли скласти 25,5 млрд грн.