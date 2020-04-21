Метро на Виноградар таки не буде, держава заплатила «смотрящєму» від Кличка Вадима Столара 95% будівництва, які тією розікрав

Вадим Столар вже вивів свої фірми з-під арешту по кримінальній справі з розкрадання грошей, а сам Київметробуд запустивши процедуру штучного банкрутства

Дивіться як все просто: у листопаді 2018 року Київметробуд переміг у тендері щодо будівництва метро на житловий масив Виноградар за 5,98 млрд грн.

У договорі прописано, що Київський метрополітен перерахує аванс у розмірі 30% від суми договору, який треба було використати за три місяці.

Однак у грудні 2018 року укладається додаткова угода, якою збільшили розмір авансу з 30% до 95%. Гройсман для цього навіть видав спеціальну постанову уряду

Явились в місті У 2019 року (після провалу Порошенка у першому турі) Київметробуду розміщує мільярд гривень, виділених на будівництво, на депозит в Укргазбанку, аби отримати відсотки

Отримані відсотки Київметробуд не вкладає в будівництво, а переводити на рахунки приватних компаній.

ЩЕ РАЗ: у тендері на будівництво метро немає пункту, що бюджетні гроші можна нести на депозит у банку, замість того, щоб будувати метро.

10 грудня 2019 суд наклав арешт на ряд рахунків, куди Київметробуд перерахував відсотки. Окремо слідство прийшло до висновку, що аванс у 95% від Гройсмана — наслідок корупційних зв’язків в Кабінеті міністрів

Що маємо зараз?

Наприкінці березня суд зняв арешт з рахунків компанії Деорбуд, яка також отримувала відсотки з Київметробуду. Засновником Деорбуду є офшорна компанія Канетро Холдінгс Лтд бенефіціарами якої значаться Кумар Кульдіп та Дмитро Мармуляк. Ці ж особи значаться кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ Расмус.

Расмус виводить нас на Вадима Столара. Бо з 2013 по 2016 роки 50% у компанії належало Вікторії Полухіній. Полухіна засновниця компанії Магнат Будсервіс Лтд, власником і керівником якої є Михайло Столар, батько Вадима Столара

А від минулого тижня Лізингова компанія Укрпромбудлізинг домоглася судового розгляду по стягненню боргів та штрафних санкцій з Київметробуду.

Річ у тім, що Укрпромбудлізинг та Київметробуд мають спільних власників – офшорні фірми Дінабьорд Інтернешнл Лімітед та Лелені Файненс Лімітед. Ще простіше – одна з двох фірм (де спільні засновники) намагається довести до банкрутства іншу.

А що ти візьмеш із банкрута?

Або ще давати грошей з бюджету щоб добудували, чи все ж сподіватися, що хтось буде повертати кошти, загублені на кіпрських офшорах

До речі, згідно з аналітикою, яку на початку року з КМДА передали в Офіс президента, метро на Троєщину можуть збудувати до 2035 року. Альо за умови стабільних дотацій до бюджету Києва з державного бюджету.

kompro