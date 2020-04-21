“Хапав мене за волосся, бив по голові і різав картини”: Ірина Білик зізналася, що її бив Дмитро Коляденко

50-річна українська співачка Ірина Білик розповіла, що один з її колишніх чоловіків – відомий телеведучий Дмитро Коляденко – бив її з-за великої любові”.

Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман, – передає Сьогодні.

“Діма різав картини, хапав мене за волосся. Поліція приїздила дуже часто. Всі вже знали, що за цією адресою Ірина Білик живе з Дімою Коляденко, який дебоширить, хуліганить. І навіть поліція не могла його втихомирити”, – згадує артистка. Коляденко, з яким Білик прожила в цивільному шлюбі майже 5 років, за її словами, дуже ревнував її до іншим чоловікам і часто “здійснював божевільні вчинки”. “Я знімала побої на голові. І жінки з поліції хотіли Діму вбити, коли побачили мої синці, садна. Але я йому все простила. Напевно ці дивні речі з людиною робила велика любов. Він і справді дуже ревнивий.

Я зараз йому кажу: “Діма, чого ти бився? Навіщо ти ревнував? Навіщо ти зробив так, що ми зараз не разом?”

Він говорить: “Ось, Билычка, не знаю. Так я тебе люблю, що ревную”. Все, це один відповідь, і нічого іншого він сказати не може”, – розповіла Білик.