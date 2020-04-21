Експерти пояснили, чому стався обвал цін на нафту марки WTI

Ціна на травневі ф’ючерси нафти марки WTI завершила основні торги понеділка на позначці мінус 37,63 долара за барель, подешевшавши на 300%, передає РИА «Новости» з посиланням на дані торгів.

На думку старшого директора групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитра Маринченко, сьогоднішній обвал цін може носити эмоцональный характер.

«Ціни на ф’ючерси WTI з поставкою в червні–серпні поки торгуються в коридорі 20-30 доларів, а у вересні–грудні — 30-35 доларів. Тобто ринок вірить у поступове відновлення цін», — пояснив РБК експерт, припустивши, що «на якийсь час і Brent і Urals теж опустяться нижче 10 доларів».

Аналітик Raiffeisenbank Андрій Поліщук вважає, що різке падіння пов’язане з тим, що країни-учасниці угоди ОПЕК+ поки не скоротили видобуток.

«Саудівська Аравія так і видобуває більше 12 млн барелів на добу», — цитує видання Поліщука. За словами останнього, з Передньої Азії відправили великі обсяги нафти в США, що вплинуло на падіння цін на видобуту в Техасі марку WTI.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, ціна на травневі ф’ючерси нафти марки WTI вперше в історії стала негативною. Це означає, що виробники платять покупцям за те, щоб вони забирали нафту.