Чому росіянам краще не заїкатися про введення режиму НС

– Нехай держава введе НС, а не якісь там дивні “Режими самоізоляції”, – кричить зараз весь інтернет.

– Держава не хоче вводити НС, бо тоді йому доведеться компенсувати збитки бізнесу! – захлинаються у своїй “правоті” диванні експерти.

У мене таке відчуття, що всі ці люди реально думають, ніби режим Надзвичайної Ситуації – це така фішка, коли “Все те ж саме, тільки тобі ще гроші просто так дають”.

Ну, типу як в дитинстві, коли оголошували, що вчитель захворів і урок скасовується. Суцільне свято, суцільна розслаблення і ніяких наслідків.

А між тим, милі мої… Хто з вас спромігся почитати Федеральний закон про НС? Ви хоча б приблизно розумієте, що це таке? Вас не напружує слово “Надзвичайний”?

Нам всім потрібно дуже багато молитися (бажано, мінімум трьом богам, на всякий випадок), щоб цей режим ніколи не ввели.

Чому?

Ось деякі “плюшки” від режиму НС

Правильно цей закон називається ФЗ “ПРО захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру”.

І, як вам, наприклад, таке його перевага, як примусова евакуація населення?

За законом, при НС вас цілком можна буде виселити з вашої затишній квартирки на військову казарму (в кращому випадку) або в намет польового табору (швидше за все). А ваша мила квартирка буде пристосована під потреби ліквідації НС – госпіталь, склад, морг, та що завгодно. Наприклад, її займе якийсь майор, тому що вона стане його “штабом”.

І так, ви праві, держава візьме на себе всі витрати по вашому вмісту в казармі. Це буде військова роба, та миска перловки або січки з шматком масла. Хто в армії служив, той в курсі. Класно, правда?

Або, як вам така плюшка режиму НС як право держави вилучати транспортні засоби і різноманітну будівельну техніку населення для боротьби з загрозою?

Ну, тобто, якщо у вас є особистий автобус, вантажівка або екскаватор – то, вважайте, що його у вас вже немає. Його заберуть військові. І питати у вас ніхто не буде, згодні ви з цим чи ні.

Якщо ж у вас є легковик – теж непогано. На ній можна евакуювати людей, підвозити для них гречку або перевозити труни. Там уже розберуться.

Причому, ніхто вам не буде доводити, чи справді ваш “Паджеро” потрібен військовим, чи це той самий майор вирішив не просто пожити в вашій квартирі, але ще й покататися на вашій машині? Нечистих на руку людей повно всюди і в режимі НС буде користуватися “каламутною водою” по повній.

У підсумку, у вас відібрали машину та квартиру, а ви сидите в поле та їсте гречку. А чого ви хотіли? Це і є режим НС, а не якась там “самоізоляція”. Розуміти треба.

До речі, якщо ви думаєте, що в казармі ви будете звично тупити в телефоні і лаяти державу, то зовсім немає. За законом про НС у вас різко з’являться… обов’язки.

Наприклад, ви будете зобов’язані вивчати правила надання медичної допомоги. Правила використання засобів захисту. Здавати нормативи. Але це добре.

Також ви будете зобов’язані дотримуватися усі нові закони, постанови та укази, які будуть терміново вводитися щодо НС. І ми можемо тільки здогадуватися, який указ прийде в голову вашій мера або губернатора (а вони будуть зобов’язані їх видавати за законом про НС).

А ще, ви будете зобов’язані брати участь у будь-яких невідкладних роботах, в яких буде потрібно. Тобто, якщо вас заженуть садити картоплю або валити ліс – не серчайте, це режим НС. Батьківщині потрібні ваші робочі руки.

Думаєте, це все бонуси? Зовсім ні. Особливі бонуси чекають власників “цивільних підприємств”, ну, тобто бізнесу. Будь-який з них держава може переорієнтувати на випуск необхідної для ліквідації НС продукції або послуг.

Скажімо, у вас меблева фабрика – будете робити труни. У вас кафе? Відмінно, зробимо там їдальню для ліквідаторів. А може, ви шиєте одяг? Будете шити костюми захисту і маски.

Як, ви проти? Так режим НС дозволяє усувати керівників від їх підприємств на час НС. Тобто, замість вас поставлять державного управлінця, а вас – в полі, гречку. І так, вас будуть годувати цієї гречкою абсолютно безкоштовно, як ви й хотіли.

Потім, звичайно, вам повернуть і вашу машину, і вашу квартиру, і ваш бізнес. Ну, швидше за все повернуть. Може бути вам навіть пощастить, і вам повернуть все це в тому вигляді, в якому брали. Хоча, особисто я дуже сильно в цьому сумніваюся…

Ну, як вам, любителі НС, такі перспективи? Все ще вважаєте, що держава з вами хитрує? Все ще хочете, щоб воно взяло витрати на ваше утримання на себе?

Дорогі, почитайте все-таки закон про НС, пошліть подалі всіх цих диванних ораторів, сидите вдома і радійте, що НС поки ще не введений.