В Киеве домушник выпрыгнул из окна, спасаясь от хозяина

В ночь на 18 апреля злоумышленник, взломав пластиковое окно на втором этаже на улице Генерала Тупикова, проник в квартиру с целью ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Взяв ноутбук, мобильный телефон, деньги и другие ценные вещи, вор пытался скрыться с похищенным через окно. От шума проснулся владелец квартиры и попытался схватить вора, однако тому все же удалось выпрыгнуть в окно с украденным имуществом.

Преступника, гражданина Грузии, задержали по горячим следам с вещами пострадавших. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (открытое хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище). Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.