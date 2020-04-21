У мережу потрапила скандальна листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА — ЗМІ

Міністр юстиції Денис Малюська бере активну участь в управлінні Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) і поставив туди своїх «смотрящих».

Про це повідомляє «Голос».

Як стало ясно з листування міністра зі своїми радниками, опублікованій в каналі «Арма: мистецтво красти» у Telegram, Малюська завів у керівництво АРМА своїх людей – Володимира Павленка та Віталія Сігідіна, які фактично контролюють агентство.

Судячи з листування, Денис Малюська в січні поділився з на той момент в. о. директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедиктової телефонами Віталія Сігідіна і Володимира Павленка, фактично давши «зелене світло» для їх призначення в АРМА.

При цьому Малюська розпоряджався активами АРМА. Зокрема, він розглядав питання про те, щоб призначити керуючого в Межигір’ї, а також активно торгував контролем над найбільшим медіа-холдингом UMH, який раніше належав олігарху часів Януковича Сергію Курченко, а після його втечі з України в 2014 році, знаходиться на балансі у АРМА.