«Єрмак вибрав собі на голову Печерського району Кондрашову, яка з 2013 року заступник, начальник торгівлі в Києві», — «слуга народу» Лерос

Нардеп від СН Гео Лерос заявляє, що глава ВП Андрій Єрмак продовжує розставляти своїх людей на посади в Києві.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос.

«Єрмак продовжує розставляти своїх людей скрізь, і коли я розповідав про «консенсус» у Києві, то зараз мова піде про продовження квотного принципу при призначеннях у столиці. Для прикладу, ви вже знаєте, що головою Святошинського району тепер працює однокласник Коли Тищенко, головою Голосіївського району Єрмак поставив Сергія Садового, колишнього директора департаменту Благоустрою (точніше сказати — департаменту Мафів у Києві), за таким же принципом поділили і інші столичні райони/департаменти і продовжують ділити їх в офісі», — заявив нардеп.

«Але де ще Єрмаку брати людей, як не з свого базарного минулого чи друзів/однокласників своїх кумів, тим більше для його «завдань». Посади або продають, як ви всі бачили на плівках Єрмака, або ставлять ручного, що в обох випадках призводить до деградації держави. Ось і цього разу Єрмак вибрав собі на голову Печерського району Наталію Кондрашову, яка з 2013 року заступник начальника торгівлі у Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, кіоски, ярмарки. Правильно, Андрій Борисович, людина на держпосади повинен вміти торгувати, решта не має ніякого значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарничеством, тому прийшовши до влади він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як кажуть, результат на табло», — акцентував Лерос.

«Ну і звичайно, главу району подає міський голова, а підписують в офісі, тому все працює чітко. Процитую слова Кличка для Радіо Свобода: «рекомендація була від пана Єрмака щодо… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була стосовно корупційної складової і стосується КП Благоустрій. Дійсно, багато нарікань щодо всіх Мафів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб цей чоловік був абсолютно некорумпованим, ефективним. У мене була розмова (з Єрмаком. — Ред.), і рекомендація була відносно пана Кулеби». Це він про призначеного директора департаменту яток, ой, Благоустрою столиці Олексія Кулебу. Адже як говорить народна мудрість — Рекомендаціями Андрія Борисовича не варто нехтувати, можуть і на хабарі зловити», — резюмував Лерос.









