Стрілянина в Канаді: серед жертв немає українців — МЗС

В результаті стрілянини, яка сталася напередодні в місті Портапик в канадській провінції Нова Шотландія, громадяни України не постраждали.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

«Громадяни України не постраждали», — повідомив Погорільців.

Нагадаємо, стрілянина, що відбулася в Канаді, тривала більше 12 годин в ніч з 18 на 19 квітня і закінчилася в 11:40 (18:40 за київським часом). За даними поліції, відкрив вогонь 51-річний Габріель Уортман. Спочатку в поліції повідомляли, що стрілка затримали. Пізніше з’явилася інформація, що поліція ліквідувала стрілка.