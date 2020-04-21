У Кремлі прокоментували обвал цін на ринку нафти

«Що стосується свистопляски з ф’ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, чисто торговий момент, який був пов’язаний з датою закриття торгів по ф’ючерсах на травень. І безумовно цього не потрібно надавати якусь апокаліптичну забарвлення», — так прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков обвал цін на нафтові травневі ф’ючерси, стався 20 квітня.

За словами Пєскова, повідомляє «Інтерфакс», усі фахівці чудово розуміють, що смерть — не привід для «надмірно негативних оцінок поточної реальності». «Ситуація неприємна», — все ж визнав він, але порадив не асоціювати її з поточною динамікою зміни цін на нафту сьогоднішнього дня».

Представник Кремля запевнив: російські влади мають у своєму розпорядженні усіма необхідними резервами для демпфування негативних наслідків ситуації, і всі ці резерви при необхідності будуть задіяні», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, обвал цін WTI в негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних місткостей для зберігання в США при цьому і далі буде надавати негативний вплив на ціни. За даними агентства Bloomberg, резервуари в Кушинга будуть повністю заповнені на першому тижні травня. Президент США Дональд Трамп сказав у понеділок, що падіння цін — «короткострокове явище», і ціни на нафту «приблизно через місяць будуть на рівні $25-$28 за барель».