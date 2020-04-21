Ціна нафти впала, але оппошизе не треба радісно стрибати

Отже, ціна нафти марки WTI (американської) вчора впала до від’ємних значень.

На цьому справі дружно підірвалася вся оппошиза – радісні твіти «Ну що, путиноиды, хана вам при ціні нафти в мінус два долари!» лунали від Навального, Гудкова, Сталингулага, Просвиньина, Іванова та інших дегенератів.

Ось тільки при ціні АМЕРИКАНСЬКОЇ сланцевої нафти мінус два долари я себе чудово почуваю, а ось оппошизикам доведеться бігти прати шаровари.

Ряд новинних видань типу «РБК», «Известий» і «Ведомостей» також написали, що «Нафта Urals знизилася до мінус двох доларів». Що тупо неправда. Urals подешевшала НА два долари (до 26,2 долара), а не ДО мінус двох доларів. Погодьтеся, суттєва і принципова різниця.

Як говориться, «Борис, не наймай на цю справу ідіотів».

Ми ж спробуємо розібратися, чому ціна на американську сланцеву нафту марки WTI вчора пішла в від’ємні значення.

Я обожнюю такі випадки, тому що вони завжди наочно показують, чому фізичні економісти завжди б’ють відірваних від «землі» теоретиків (і чому один умовний Марцинкевич краще сотні умовних Демуро-Жуковських).

І так, економічна рецесія в США, стагнація економіки в ЄС і світова пандемія коронавіруса в сукупності викликали з початку березня падіння споживання палива приблизно на 30%. Але оскільки Саудівська Аравія весь цей час намагалася активно демпінгувати ціни і заливати ринки дешевою нафтою, то видобуток продовжувала зростати.

Незатребувана різниця замість споживання йшла в запаси, але в США резервуари заповнювалися швидше, ніж очікувалося.

Наприклад, Кушинг в Оклахомі, який служить основним резервним хабом для США, був тиждень тому заповнений на 70%, і трейдери говорять, що заб’ють його під зав’язку в найближчі два тижні.

Запаси нафти в Кушинга виросли за тиждень до 17 квітня на 9%, до 61 мільйона барелів, згідно з доповіддю Genscape. Загальна ж місткість сховищ близько 76 мільйонів барелів.

А тут ще наклалася ситуація з можливими у вівторок ф’ючерсами на нафту. За умовами контрактів, кожен власник після закінчення договору зобов’язаний забрати з Кушинга як мінімум 1000 барелів купленої нафти. І перед трейдерами з’являється неприємний вибір: забрати нафту, яка їм не потрібна, або позбутися від цих позицій.

Оскільки контракти закінчуються у вівторок, то в останні дві години понеділка розпродаж прискорилася і за 20 хвилин до закриття ціна на нафту марки WTI зайшла на негативну територію.

Відсутність сховищ – це локальна американська ситуація зі сланцевої нафтою. І тому на ціні на Brent, Urals і інших сортів вона фактично не позначилася.

Тому вся російська оппошиза, яка радісно застрибала через падіння ціни на нафту, просто продемонструвала свою тупість, безграмотність і антиросійськість (ні один справжній патріот не став би бажати обвалення економіки своєї країни). І дружно пірнула, вибачте за натуралізм, головою сільський нужник.

Але найсмішніше навіть не в цьому.

Трамп вчора на прес-конференції, присвяченій епідемії коронавіруса, торкнувся також і цієї теми. І продемонстрував свою кричущу безграмотність в даному питанні (мабуть, там і радники відповідного донного рівня – Тіллерсон адже пішов).

1. Трамп заявив, що дана ситуація з цінами короткострокова. Але американські ж аналітики кажуть, що ситуація не зміниться, поки нафтові гіганти – Exxon і Chevron – не будуть змушені зупинити видобуток.

Тобто проблеми продовжаться як мінімум 2-3 тижні, а можливо, і більше.

2. Трамп також заявив, що має намір закупити в держрезерв 75 мільйонів барелів нафти – і це нібито виправить ситуацію. Але немає.

По-перше, тому що він вже один раз хотів закупити таку кількість нафти, щоб підтримати галузь. Але Конгрес зарубав цю ініціативу, не надавши фінансування. І з тих пір нічого принципово не змінилося, що могло б змусити демократів змінити своє рішення.

По-друге, купить Трамп ці 75 мільйонів барелів нафти або не купить – а розмір сховища в Кушинга від цього більше не стане. Просто вся нафта в цьому сховищі змінить власника, а нову все одно качати буде нікуди.

Так що видобуток сланцевої нафти все одно доведеться згортати.

І на завершення табличка від федеральної енергетичної комісії Далласа, з розрахунками, при якій ціні на нафту WTI видобуток на різних родовищах сланцевої нафти стає окупною.

Як бачимо, для сланцевиков все погано, пр@срали вони свої полімери.