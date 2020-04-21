На Закарпатті активізувалися контрабандисти

Двох тютюнових контрабандистів затримали 17 квітня ввечері прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу.

Перевіряючи наявну інформацію військовослужбовці відділу «Ділове» побачили автомобіль марки «Мерседес Віто» з румунськими реєстраційними номерами, що рухався в бік кордону. Вимогу прикордонного наряду про зупинку транспортного засобу водій проігнорував та продовжив рух. Правоохоронці негайно організували пошукові заходи, в результаті чого автомобіль зловмисників вдалось затримати.

Окрім водія в транспортному засобі перебував ще один чоловік. Обох їх військовослужбовці затримали. В мікроавтобусі чоловіки везли 10 ящиків з 5 тисячами пачок сигарет без марок акцизного збору України. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”, направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції в Закарпатській області, повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону