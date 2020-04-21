У Чернігові суд на дезінфекції: у підозрюваного знайшли COVID-19

У Чернігівським районному суді проводяться роботи з дезінфекції, оскільки в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус COVID-19.

Про це розказала прес-служба суду у вівторок, 21 квітня.

Так, минулої неділі, 19 квітня, суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу чоловікові, який перебував тривалий час у розшуку і був затриманий працівниками поліції після повернення на територію України з Польщі.

“Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Представники Національної поліції 20 квітня повідомили керівництву суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі співробітники поліції, які контактували з підозрюваним, перебувають на самоізоляції. Також вирішили самоізолюватись суддя і секретар судового засідання.

Зараз у приміщенні суду проводять дезінфекцію. Планується, що суд відновить роботу 22 квітня.