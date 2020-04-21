Купи козу-продай козу. Українці обговорюють можливе відкриття парків, музеїв та бібліотек

Сьогодні, 21 квітня стало відомо, що Моз пропонує продовжити карантин до 12 травня, але з смягчениями.

Зокрема, пропонується дозволити людям виходити на прогулянки в парки. Також Моз буде пропонувати відкрити для відвідування музеїв і бібліотек.

Можливе відкриття парків, музеїв і бібліотек не на жарт потішило користувачів українського сегменту Facebook. Адже парки люди відвідували протягом усього карантину, а в музеї і бібліотеки і до епідемії коронавіруса мало хто ходив.

Політолог Петро Олещук іронізує відразу в кількох постах.

Політик і бізнесмен Василь Горбаль жартує по воду майбутніх черг в бібліотеки.

Трансгендер, правозахисник Анастасія-Єва Домани жартує, що відкриття бібліотек спровокує дорожні пробки.

Учасник АТО, журналіст Володимир Шередега іронізує, що бібліотеки відкривають з метою знищення інтелігенції.

Журналіст Євген Манженко запевняє, що сам заборона на відвідування парків був введений для того, щоб його скасувати.

Політолог Леонід Куліш жартує про собаку.

Піарник, блогер Алекс Нойнец іронізує з приводу повних людьми парків.

Журналіст Юлія Забєліна обурена.

Блогер Євген Шаян пише, що пом’якшення карантину марні.

Волонтер, блогер Зоряна Олексів переживає за добробут правоохоронців.

Журналіст Василь Апасов закликав українців радіти нововведення.

Громадський діяч Юрій Федун жартує, використавши цитату з популярного радянського фільму.

Політолог Євген Магда жартує і дивується, як пом’якшення карантину допоможуть економіці.

Журналіст Олена Яхно зібралася сходити в музей і бібліотеку 24 квітня.

Журналіст Єгор Чечерында жартує.

І журналіст Ленід Швець.

А політолог Віктор Таран всерйоз стурбований тим, що відбувається.