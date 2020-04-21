У Кременчуці лікарня приховує дані про спалах коронавіруса

Керівництво Кременчуцької центральної районної лікарні, де зафіксовано спалах захворюваності коронавірусом, свідомо приховує інформацію про заражені пацієнтів, в тому числі і медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті відомства. Там наголошують, що в медустанові не йдуть на діалог ні з владою, ні навіть з лабораторним центром.

«В місті зареєстровано 48 випадків захворювання COVID-19. Така висока цифра пов’язана з тим, що спалах коронавирусной інфекції зафіксована в ЦРЛ, яка розташована на території Кременчука… На жаль, її керівництво не йде на співпрацю ні з міською владою, ні з лабораторним центром, не повідомляє дані про виявлених хворих серед пацієнтів і працівників лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що щоб уникнути поширення коронавіруса мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до мешканців міста, які лікувалися в центральній райлікарні або відвідували там хворих, що мали контакт з пацієнтами і медичними працівниками в період з початку квітня 2020 року. Зокрема, він просить людей повідомити про такі факти свого сімейного лікаря або ж на гарячу телефонну лінію 1563.

«Це дозволить їм в першу чергу подбати про своє здоров’я та здоров’я своїх рідних і близьких. Лікарі зв’яжуться з ними і розкажуть, як слід діяти в цій ситуації, стежити за своїм здоров’ям. У разі необхідності буде проведено тестування на COVID-19», – переконують у міськраді.

У відомстві ж інформують, що в даний час в стаціонарних відділеннях міських лікарень Кременчука з діагнозом пневмонія зараз перебуває 40 осіб, у чотирьох – важкий перебіг хвороби (у двох пацієнтів підтверджено COVID-19, у решти – під питанням). Крім цього, в місті проводиться робота по виявленню можливих випадків захворювання коронавирусной інфекцією, проводиться експрес-тестування і направляються матеріали на ПЛР-дослідження в Полтавський обласний лабораторний центр.

«За минулу добу проведено 4 експрес-тесту: 1 показав позитивний результат, 3 – негативні. Всього з початку пандемії проведено 278 експрес-тестів. У Полтавський обласний лабораторний центр було направлено 262 зразка, 217 результатів отримано, 45 очікується, 29 показали позитивний результат» – зазначають у мерії Кременчука.