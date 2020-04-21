“Загострення ідіотизму. Віктор – ти дурень?”: Яценюк звернувся до Медведчука

Експрем’єр-міністр, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк назвавши “загостренням ідіотизму” заяви Віктора Медведчука і ОПЗЖ про пожежі в Україні.

Таке відео він опублікував у Facebook.

“Про загострення. Альо тільки не хвороби, а ідіотизму”, – сказав Яценюк.

Він процитував заяву Віктора Медведчука, в якій ОПЗЖ звинувачує Яценюка в пожежах, що тривають в Україні.

“І ще доданий коментар “відомого пожежника” Нестора Шуфрича”, – сказавши експрем’єр.

Цей коментар, зазначив він, з таким же успіхом міг містити і звинувачення в “пожежах в Австралії, глобальному потеплінні і розповсюдженні коронавірусу”.

“Відповідати по суті цього коментаря немає жодного змісту. У мене є тільки одне запитання до Віктора Медведчука, який оприлюднив цей коментар:”Віктор, ти дурень?” – сказав Яценюк.