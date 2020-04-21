У Харкові напали на журналіста

Харківський журналіст і активіст, директор ресурсу «Інформбюро» Олексій Кусов заявив про напад на нього.

Харківський журналіст заявив, що на нього напали двоє невідомих

За словами Кусова, ввечері 20 квітня у дворі будинку на нього напали двоє невідомих.

У Facebook Кусова розміщено відеозапис, на якому видно, як двоє чоловіків, підбігши ззаду, валять на землю третього і б’ють його. Потім нападники тікають. Жертва встає і стріляє в бік втікачів.

«Я відкривав вогонь, але без окулярів погано потрапляю. Хочу сказати тим, хто заплатив за цю маячню: ваші умови, залякування і бабло мені не потрібні», — заявив Кусов.

На місці працювала поліція.

Офіційна інформація уточнюється.