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Ціна нафти впала, але оппошизе не треба радісно стрибати

21.04.2020

Цена нефти упала, но оппошизе не надо радостно прыгать

Отже, ціна нафти марки WTI (американської) вчора впала до від’ємних значень.

На цьому справі дружно підірвалася вся оппошиза – радісні твіти «Ну що, путиноиды, хана вам при ціні нафти в мінус два долари!» лунали від Навального, Гудкова, Сталингулага, Просвиньина, Іванова та інших дегенератів.

Ось тільки при ціні АМЕРИКАНСЬКОЇ сланцевої нафти мінус два долари я себе чудово почуваю, а ось оппошизикам доведеться бігти прати шаровари.

Ряд новинних видань типу «РБК», «Известий» і «Ведомостей» також написали, що «Нафта Urals знизилася до мінус двох доларів». Що тупо неправда. Urals подешевшала НА два долари (до 26,2 долара), а не ДО мінус двох доларів. Погодьтеся, суттєва і принципова різниця.

Як говориться, «Борис, не наймай на цю справу ідіотів».

Ми ж спробуємо розібратися, чому ціна на американську сланцеву нафту марки WTI вчора пішла в від’ємні значення.

Я обожнюю такі випадки, тому що вони завжди наочно показують, чому фізичні економісти завжди б’ють відірваних від «землі» теоретиків (і чому один умовний Марцинкевич краще сотні умовних Демуро-Жуковських).

І так, економічна рецесія в США, стагнація економіки в ЄС і світова пандемія коронавіруса в сукупності викликали з початку березня падіння споживання палива приблизно на 30%. Але оскільки Саудівська Аравія весь цей час намагалася активно демпінгувати ціни і заливати ринки дешевою нафтою, то видобуток продовжувала зростати.

Незатребувана різниця замість споживання йшла в запаси, але в США резервуари заповнювалися швидше, ніж очікувалося.

Наприклад, Кушинг в Оклахомі, який служить основним резервним хабом для США, був тиждень тому заповнений на 70%, і трейдери говорять, що заб’ють його під зав’язку в найближчі два тижні.

Запаси нафти в Кушинга виросли за тиждень до 17 квітня на 9%, до 61 мільйона барелів, згідно з доповіддю Genscape. Загальна ж місткість сховищ близько 76 мільйонів барелів.

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А тут ще наклалася ситуація з можливими у вівторок ф’ючерсами на нафту. За умовами контрактів, кожен власник після закінчення договору зобов’язаний забрати з Кушинга як мінімум 1000 барелів купленої нафти. І перед трейдерами з’являється неприємний вибір: забрати нафту, яка їм не потрібна, або позбутися від цих позицій.

Оскільки контракти закінчуються у вівторок, то в останні дві години понеділка розпродаж прискорилася і за 20 хвилин до закриття ціна на нафту марки WTI зайшла на негативну територію.

Відсутність сховищ – це локальна американська ситуація зі сланцевої нафтою. І тому на ціні на Brent, Urals і інших сортів вона фактично не позначилася.

Тому вся російська оппошиза, яка радісно застрибала через падіння ціни на нафту, просто продемонструвала свою тупість, безграмотність і антиросійськість (ні один справжній патріот не став би бажати обвалення економіки своєї країни). І дружно пірнула, вибачте за натуралізм, головою сільський нужник.

Але найсмішніше навіть не в цьому.

Трамп вчора на прес-конференції, присвяченій епідемії коронавіруса, торкнувся також і цієї теми. І продемонстрував свою кричущу безграмотність в даному питанні (мабуть, там і радники відповідного донного рівня – Тіллерсон адже пішов).

1. Трамп заявив, що дана ситуація з цінами короткострокова. Але американські ж аналітики кажуть, що ситуація не зміниться, поки нафтові гіганти – Exxon і Chevron – не будуть змушені зупинити видобуток.

Тобто проблеми продовжаться як мінімум 2-3 тижні, а можливо, і більше.

2. Трамп також заявив, що має намір закупити в держрезерв 75 мільйонів барелів нафти – і це нібито виправить ситуацію. Але немає.

По-перше, тому що він вже один раз хотів закупити таку кількість нафти, щоб підтримати галузь. Але Конгрес зарубав цю ініціативу, не надавши фінансування. І з тих пір нічого принципово не змінилося, що могло б змусити демократів змінити своє рішення.

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По-друге, купить Трамп ці 75 мільйонів барелів нафти або не купить – а розмір сховища в Кушинга від цього більше не стане. Просто вся нафта в цьому сховищі змінить власника, а нову все одно качати буде нікуди.

Так що видобуток сланцевої нафти все одно доведеться згортати.

І на завершення табличка від федеральної енергетичної комісії Далласа, з розрахунками, при якій ціні на нафту WTI видобуток на різних родовищах сланцевої нафти стає окупною.

Цена нефти упала, но оппошизе не надо радостно прыгать

Як бачимо, для сланцевиков все погано, пр@срали вони свої полімери.

 

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