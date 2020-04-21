33-річна зірка Playboy наклала на себе руки

Колишню зірку журналу Playboy Ешлі Мэттингли, завоювала звання «Дівчина березня» в 2011 році, знайшли мертвою у себе вдома в місті Остін (штат Техас).

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Причиною смерті стало самогубство — проте подробиці не повідомляються. Поліцію викликав стурбований один Ешлі, давно не отримував від неї звісток. Біля тіла було знайдено прощальна записка, зміст якої не розголошується.

Тіло було відправлено на розтин. Для встановлення точної причини смерті знадобиться, як кажуть експерти-токсикологи, від 30 до 90 днів.

Моделі було 33 роки. Брат-близнюк Ешлі Біллі підтвердив її трагічну загибель, назвавши сестру «рок-зіркою» і «королевою краси». «Я знаю, що ти будеш самим прекрасним ангелом на небесах!», — написала також її сестра Крісті.

Рідні кажуть, що у Ешлі були проблеми з алкоголем, але вона намагалася їх побороти. А карантин, введений через пандемії коронавіруса, міг погіршити стан молодої жінки, посиливши почуття самотності. Хоча незадовго до смерті вона взяла до себе цуценя золотистого ретривера, щоб впоратися з одолевавшими її негативними емоціями.

У 2016 році Ешлі була арештована за водіння автомобіля в п’яному вигляді. А в 2012 році виявилася втягнутою у скандал з участю тодішнього бойфренда — актора з серіалу