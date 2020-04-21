Коронавірус в столиці: число інфікованих наблизилося до 900

Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавирусную інфекцію, за добу збільшилася на 42 людини.

Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Кількість киян, у яких лабораторно підтверджено захворювання коронавірусом, за добу збільшилася на 42 людини. Всього в Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання COVID-19», – розповів він, додавши, що 30 киян одужали.

Так, за добу в Києві захворіли 15 жінок у віці від 25 до 67 років і дівчинка 7 років. Також коронавірус підтвердився у 25 чоловіків від 18 до 72 років, і у хлопчика, якому 5 років.

У лікарні Києва госпіталізували 13 пацієнтів. Багато лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Віталій Кличко повідомив, що у столиці України розробили план поетапного ослаблення карантину, але його почнуть впроваджувати не раніше, ніж через тиждень-два.

«Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два. Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим буде», – зазначив мер.