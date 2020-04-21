Росіянам порадили зберігати заощадження в декількох валютах

Президент, голова правління Ощадбанку Герман Греф радить росіянам для збереження накопичень зберігати їх відразу в декількох валютах — рубель, долар, євро та швейцарському франку. Про це він заявив в інтерв’ю голови комітету з бюджету і податків Держдуми Андрія Макарова

«Потрібно переживати, звичайно, за стійкість кожної окремої валюти — долара, євро, рубля або швейцарського франка. Тому якщо у вас є скільки-небудь значимі накопичення, краще створювати так звану кошик валют», — рекомендував Греф, чиї слова наводить ПРАЙМ.

Між тим ще в кінці березня були оприлюднені дані, згідно з якими майже дві третини росіян (63,6%) взагалі не мають заощаджень, а більшості з тих, у кого вони все-таки є, максимум на півроку вистачить заощаджень в разі раптової втрати щомісячних доходів. Такі результати дослідження, виконаного з 26 лютого по 3 березня на замовлення страхової компанії «Росгосстрах Життя» і банку «Відкриття».

Зокрема, більше 60% респондентів вказали, що їм не вистачає грошей до наступної зарплати чи стипендії, причому 34,6% з них бракує значної суми.

Як констатував головний економіст рейтингового агентства «Експерт РА» Антон Табах, Росія — країна досить бідна, і у більшої частини населення немає фінансової можливості відкладати гроші. У зв’язку з цим, вважає експерт, необхідно як можна швидше розгортати програми підтримки населення для тих, хто в першу чергу постраждає від кризи. «Це дійсно проблема — те, що у нас здатність прожити за рахунок заощаджень особливо в бідному середньому і нижчому класі не дуже велика», — пояснив економіст.

Нагадаємо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Хвилі девальвації пройшли 7-9 березня і 18 березня.

Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії підготували план першочергових заходів по забезпеченню сталого розвитку економіки. Як пояснював прем’єр-міністр Михайло Мішустін, «це свого роду антикризовий план — комплекс оперативних заходів, які необхідні для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». «Ми сконцентруємося на підтримку галузей, які опинилися в складній ситуації, але, передусім, на підтримці людей і забезпечення їх товарами першої необхідності», — наголошував голова кабінету міністрів.

Зокрема, були оголошені кредитні канікули для малого і середнього бізнесу і громадян, які опинилися в складному становищі, обіцяна фінансова допомога постраждалим галузях, надані пільгові кредити, у тому числі для виплати зарплат, знижені соціальні внески роботодавців, дана відстрочка орендних і податкових платежів, за винятком ПДВ, введено мораторій на банкрутство.

Крім того, Центробанк затвердив заходи щодо підтримки громадян, економіки і фінансового сектору в умовах пандемії COVID-19, а пізніше доповнив їх новими пакетами заходів.

16 квітня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов уточнив, що в економіку на антикризові заходи будуть спрямовані близько 2 трлн рублів з Фонду національного добробуту в 2020 році при збереженні цін на нафту на рівні $20 за барель. Обсяг бюджетних заходів для боротьби з коронавірусом і його наслідками в РФ становить близько 2,8% ВВП. В цілому ж, сукупний обсяг фіскальної підтримки громадян і бізнесу всіх галузей в умовах пандемії коронавіруса Мінфін оцінив у 6,5% ВВП.

Які заходи уряду по підтримці економіки можуть бути найбільш ефективними, і чого побоюється керівництво Росії, в подкасті «Росбалта» розбирає економіст Олександр Аузан.