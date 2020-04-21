Точка неповернення. Наслідки путінської гри в доктора вдарять по кожному громадянинові колишньої енергетичної наддержави

Відправивши населення країни на карантин, “кремлівські” разом скоротили і без того знижувалися всі останні роки доходи простих громадян. За даними незалежних економістів, при продовження карантинних заходів россиянская економіка дуже швидко пройде “точку неповернення”. Навіть тримісячний режим “самоізоляції” завдасть економічний збиток, непорівнянний з поняттям соціальної стабільності.

Навіть після місяця карантину багато россиянские підприємства малого і середнього бізнесу були змушені скоротити працівників, частина з них і зовсім закрилася. Що ж стосується бюджетників, зарплата яких нібито гарантована, то їм в більшості випадків виплачують голий оклад, без преміальних, які можуть становити половину і більше їх загального доходу. Все це природним чином призводить до зростання соціальної напруги та невдоволення діями влади.

При цьому перспективи економіки РФ виглядають чим далі, тим сумнівнішою. ВВП країни скоротиться на 5% в сценарії з карантинними обмеженнями строком на 2-3 місяці. У разі 6-місячної ізоляції падіння россиянского ВВП досягне 21%. Доходи населення в першому випадку скоротяться на 6%, у другому – вже на 15%. Це, зрозуміло, усереднені цифри, які означають, що у кого-то доходи впадуть у три рази, а хтось і зовсім залишиться без засобів до існування при наявності кредитів та іпотеки, виплати за яким ніхто не відмінив і, зрозуміло, ніколи не скасує.

Як повідомляють економісти, потенціал скорочення зайнятості становить в сценарії з карантином на 2-3 місяці 4,5 мільйона осіб і до 14 мільйонів осіб у сценарії карантину на 6 місяців. Але навіть у тому випадку, якщо карантинні заходи будуть введені до кінці травня, і без того на ладан дихає россиянской економіці буде завдано, м’яко кажучи, вельми істотний збиток. І справа вже не тільки падіння доходів простих громадян: у РФ наростає криза простроченої заборгованості, який може позбавити наявну банківську систему значної частини доходів і вимагати екстраординарного пакету підтримки. Іншими словами, у ліберал-чекістського держави просто немає грошей на те, щоб забезпечувати країну.

По суті, РФ перебуває на порозі серйозного банківської кризи. Відсутність надходжень за кредитами підірве дохідну базу банків, їх прибуток, розвиток продуктів і мережі філій. Крім того, в нових умовах неможливо буде оцінити кредитоспроможність позичальників, а отже, банки не зможуть видавати нові кредити. Зрозуміло, про інвесторів, які і без того не особливо вкладалися в економіку РФ, в цих умовах можна і зовсім забути.

Очевидно, що причини того, що відбувається це не тільки “карантин” і спровоковане “кремлівськими” падіння цін на нафту. Економіка РФ фактично перебувала у стагнації протягом 20 останніх років. А приблизно з 2010 року доходи громадян фактично перестали рости. І все це відбувалося на тлі щорічного висновку оточенням Путіна за межі РФ трильйонів доларів. Поки влада і допущені до годівниці персони грабували країну, населення звикало жити в умовах злиденного стабільності. Але так і не звикло, оскільки це неможливо за визначенням.

Прогнозоване навіть після короткочасного режиму ізоляції падіння ВВП і доходів громадян буде носити воістину драматичний характер. Як кажуть представники бізнесу, економісти-теоретики, будують прогнози, в своїх оцінках ще досить стримані і оптимістичні. Насправді ВВП РФ просяде на 15 % і за два місяці карантину. І доходи населення знизяться на 50% у випадку карантину до трьох місяців та на 80% в ситуації карантину близько шести місяців. Потенціал скорочення зайнятості в сценарії з карантином на два-три місяці складе близько 15 мільйонів чоловік. Так що “точка неповернення” може настати значно раніше, а наслідки путінської “гри в лікаря” вдарять, і тяжко, фактично по кожному громадянинові колишньої “енергетичної наддержави”.