В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим

Правонарушитель стрелял из окна собственной квартиры.

Правоохранители в Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна в прохожих, сообщила пресс-служба столичной полиции. Для того, чтобы скрыть свои действия, преступник закопал пистолет в вазоне.

“В Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия”, – сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина стрелял из окна третьего этажа. Добровольно впустить правоохранителей в квартиру правонарушитель отказался, поэтому полиция попала в помещение при поддержке сотрудников полка особого назначения №1. В квартире во время проведения обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.

“Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли возле подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы”, – добавили в полиции.

Правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался местный житель 1979 года рождения, который ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

По факту стрельбы следователи открыли дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.