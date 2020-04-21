Глава прес-служби «Кварталу 95» готується стати членом Нацради з телерадіомовлення

Керівниця прес-служби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко готується зайняти посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це свідчить графа «Місце майбутньої роботи» в її декларації.

За інформацією Детектор Медіа, Тетяна Руденко є сестрою народного депутата від Слуги народу і екс-менеджера з маркетингу “Кварталу 95” Ольги Руденко. З липня 2019 року Руденко стала власницею і директором інтернет-видання iod.media замість Ірини Побєдоносцевої, колишнього директора з розвитку студії “Квартал 95”, яка очолила директорат з питань інформаційної політики Офісу президента.

Декларація Тетяни Руденко також свідчить про те, що в 2019 році вона заробила 106 тисяч гривень зарплати у студії “Квартал 95”, при цьому витратила 500 тисяч гривень на придбання корпоративних прав iod.media. Чоловік Руденко в минулому році заробив 46 тисяч гривень у компанії Гранд декор індастрі. На банківських рахунках сім’ї зберігається близько 150 тисяч доларів, що свідчить про те, що активи сім’ї в 10 разів перевищують доходи.