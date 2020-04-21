У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

11 квітня у Білорусі відбувся фінал республіканських змагань серед аматорських хокейних команд на призи «Президентського спортивного клубу». У матчі взяв участь президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер стало відомо, що у хокеїста з команди президента підтвердили коронавірус.

Як повідомляє Telegram канал NEXTA, коронавірус виявили у екс-гравця збірної Білорусі Дмитра Мелешко.

Мелешко, коментуючи ситуацію, заявив, що у нього немає коронавіруса, але результатів тесту він не знає, повідомляє TUT.BY.

Він підтвердив, що вирішив самоізолюватися. За його словами, причина в тому, що у його дружини онкологічне захворювання, тому він хоче звести ризики до мінімуму.

У той же час прес-секретар Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт підтвердила, що Мелешко госпіталізований з діагнозом COVID-19, повідомляють «».

Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів приблизно через тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці,– заявила Ейсмонт.

На питання, чи здавав тест на коронавірус Лукашенко, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає необхідності.

Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.

Мелешко грав в одній команді з Лукашенком 11 квітня. За інструкцією Моз президент зобов’язаний самоізолюватися. Від дати матчу ще не пройшло 14 днів.

Також у команді президента Білорусі, яка здобула перемогу, грав його син Микола. Олександр Лукашенко і його син відзначилися гольовими пасами.